‘El Buki’ se burla de la Sedena

Hace unas semanas, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fue blanco de un ataque cibernético donde se revelaron algunos de los más grandes secretos del gobierno, entre ellos, el presunto espionaje que el instituto realiza a la población.

Aunque este asunto fue tratado con bastante seriedad por las autoridades mexicanas, los internautas aprovecharon para sacar a relucir su creatividad y mostrar sus mejores memes sobre lo ocurrido.

Tal es el caso de Marco Antonio Solís, mejor conocido como ‘El Buki’, quien decidió tomar el hackeo con humor y reconfortar a aquellos seguidores que se sienten ignorados por sus intereses amorosos.

“Mientras a algunos los dejan en visto con sus mensajes, seguramente SEDENA ya los leyó ¡No se agüiten!”, escribió recientemente el famoso cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Las palabras del intérprete de 62 años generaron reacciones positivas entre la gran mayoría de los internautas: “Además de ser el poeta del siglo, se merece admiración por su brillante sentido del humor”, “Maestro”, “Es la palabra del Señor”, “Sufriendo en la espera de verte contestar”, “Muy acertado tu comentario”, son algunos comentarios que se podían leer.

Sin embargo, hubo algunas personas que no tomaron de buena manera y recalcaron que ya no estaba “en edad” para hacer esa clase de bromas: “No debería incursionar más en temas que no son de su profesión”, “Ya estás grande Marco, no te queda hacerte el gracioso”, “Mejor dedícate a la música”, “Tu comentario fue muy desafortunado”.

El pasado 19 de septiembre, el grupo ‘Guacamaya’ realizó un hackeo masivo a la Sedena y poco después hicieron público sus descubrimientos, los cuales incluyen algunas conversaciones que sostenían altos mandos militares sobre la delincuencia organizada.

Tras el ataque, el instituto admitió que tenía una vulnerabilidad en sus sistemas, dejando en claro que la información filtrada es de “carácter público” y “no constituye una vulneración que afecte de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de titulares de datos personales”.