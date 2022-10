Recuperación de Eugenio Derbez avanza con nuevos dolores

Alessandra Rosaldo habló sobre el estado actual de salud de Eugenio Derbez, luego de que a finales de agosto sufriera una múltiple fractura en el hombro tras caerse mientras se divertía con un videojuego de realidad virtual.

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene, por un lado, con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse”, explicó la cantante durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La intérprete reveló que a pesar de que Eugenio está convaleciente, ya empezó a trabajar. “Está feliz de estar en casa. No creas que está no haciendo nada, obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, que no había visto”, manifestó.

Sobre las terapias del productor y actor, Rosaldo comentó: “Empieza a mover el brazo, lo pone a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas, como para empezar a tener otra vez movilidad y un poquito de fuerza, obviamente el brazo ha estado quieto mucho tiempo”.

Asimismo, la esposa de Eugenio reveló que el productor tiene algo en común con el hijo que procreó con Victoria Ruffo. “Hay algo en común con ellos dos, José Eduardo tiene también una cicatriz en una de las rodillas, que no recuerdo también qué le pasó, pero lo operaron, y no soporta que se la toquen, o sea, si de repente por accidente le pasas la mano por la rodilla, se pone muy mal, grita, y ahorita que Eugenio trae las cicatrices acá, grandotota, que el terapeuta se la empiece a masajear y a tocar, dice ahora te entiendo José Eduardo, porque no lo soporto”.

Finalmente, la integrante de Sentidos Opuestos respondió a las dudas con respecto a si le negaron información a José Eduardo cuando Eugenio se lesionó.

“Él estando acá, nosotros allá, con todo, o sea, estamos hablando específicamente de esta situación, cuando estaban sucediendo tantas cosas y yo pendiente de Eugenio, la verdad es que a lo mejor, no contestamos en el momento, y por eso se sintió excluido, pero no, de ninguna manera”, declaró al respecto.