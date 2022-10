Ser operadora de transporte, un oficio que lo “trae de sangre”

Isabel recibe capacitación para conducir un Qrobús

Por Tina Hernández

Noticias



Por 20 años, Alberto Hernández fue conductor del transporte público en Querétaro, y aunque su retiro de los camiones colectivos fue permanente, se llevará una sorpresa al ver que quien siguió sus pasos es su hija Isabel, quien asegura que ser operadora de trasporte urbano está en sus venas.



Isa es una de las 200 mujeres que hoy se forman como operadores del transporte pesado, un programa que impulsa la Secretaría del Trabajo (ST), y aunque tiene la posibilidad de buscar un empleo en el sector privado, su objetivo es claro, formar parte de los chóferes que día a día hacen que la Ciudad de Querétaro se mueva.



“Decido entrar al curso, en primera porque me gusta, y en segunda porque vi a mi papá que por más de 20 años trabajó en el transporte colectivo en Querétaro, ósea que uno ya lo trae de sangre”.



La originaria del municipio de Corregidora ya tiene varios años como conductora de automóvil, pero hace una semana, por primera vez, tomó el volante de un camión pesado en su práctica en la pista de pruebas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), un gusto que refrendó al pasar sus pruebas de conos, reversa, vueltas, paradas y subidas casi de manera perfecta.



La madre de tres, dos adolescentes, César de 15 años de edad y Carol de 12 años, así como Valeria de 7 años, ya concluyó su capacitación teórica y aunque aún le falta una semana terminar la etapa de campo en la pista de entrenamiento, está ansiosa por sus prácticas en una de las unidades del Qrobús moviendo a usuarios reales.



Hasta ahora de su familia solo conoce de su capacitación su hija Carol y su esposo Francisco Javier, quienes no solo la apoyan incondicionalmente, sino que le muestran su admiración por la iniciativa no solo de hacer cosas nuevas para aprender y salir de la rutina, sino por elegir un curso que rompe con los estereotipos de género, como el conducir automotores de gran tamaño, un trabajo que, aunque con sus excepciones, es privativo de hombres.



“Yo sabía manejar lo esencial, lo básico, poco el automóvil, pero el camión no.



Tengo que reconocer que no le pedí a mi padre que me enseñará a conducir camión porque él decía que las mujeres eran más para la casa, pero pues se va a llevar una sorpresa, yo ahorita quiero romper esa barrera y demostrarle que no es así, sino que las mujeres también lo podemos hacer. Ahorita no sabe, pero yo creo que después de la entrevista va a saber. Yo sé que se va a enterar y le va a dar orgullo”.



Respecto a trabajar en el transporte público colectivo se mostró y se dijo muy entusiasmada por ya estar conduciendo una ruta, no solo por demostrar que puede hacer lo que se proponga , sino como una forma de mejorar su ciudad y demostrar a los usuarios el lado humano del de los operadores.



Será en la segunda quincena de octubre que Isabel saga a conducir con pasajeros al eje Constituyentes y aunque está consciente de lo que representa la jornada, está segura que mejorará el servicio para los ciudadanos.