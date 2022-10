Investigadores perderían apoyo económico debido al paro

Están en riesgo más de mil proyectos académicos, asegura Teresa García

Por Jahaira Lara

Noticias

El regreso a clases en modalidad virtual es una de las propuestas que analiza la administración central de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y que se buscará presentar al Colegio de Directoras y Directores de las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres; tras dos semanas en las que estudiantes de la institución mantienen tomados campus y planteles en los municipios en los que tiene presencia la institución.

Así lo dio a conocer la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, en una entrevista que otorgó a un medio universitario, donde enfatizó que actualmente se tienen más de mil proyectos de investigación detenidos y conforme avanza el paro estudiantil se corre el riesgo de perder el semestre. Además de que aseguró que estudiantes de posgrado becados por el PNPC, perderían el apoyo económico por un semestre.

“Imaginate aquellos estudiantes que están por egresar, que es su último semestre, tendrían que repetir, tendrían que esperar algunos hasta un año porque dependiendo de las carreras, algunos semestres sólo se abren anuales; los chicos de prepa perderían un año, también ahí tendríamos una situación complicada. Los chicos de posgrado que están en el PNPC son becados por semestre y ellos quedarán con un semestre sin beca. En todos los sentidos no nos conviene perder el semestre”.

La académica precisó que será un tema que se trabajará con cada facultad y con la Escuela de Bachilleres, así como la posibilidad de abrir un periodo especial de bajas del semestre, a fin de respetar el derecho de aquellos estudiantes a sumarse al paro y no retomar las clases; buscando, dijo, que no les afecte, pues de otra manera se sumarán las materias no acreditadas al expediente.

Esta medida, destacó la rectora, se tiene ante la falta de diálogo con los estudiantes paristas; y es que dijo, se busca establecer las mesas de diálogo para presentar la respuesta a las demandas que se han dado a conocer a través de redes sociales, así como el programa integral para la atención de la violencia, así como atender dudas y quejas sobre los casos, guardando la confidencialidad.

“Lo que queremos es poner sobre la mesa para empezar las mesas de diálogo y una vez que suceda, abrir las mesas de trabajo para arrancar el plan de acción a puertas abiertas; lo podemos hacer con la universidad funcionando”.

Colegio de profesores de la FCPS se pronuncian por respetar el paro

Ante las declaraciones de la rectora en la que urge retomar las clases, el Colegio de Profesoras y Profesores de al Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció por respetar el paro y no regresar a ninguna modalidad de clases en tanto no haya acuerdos entre las partes.

Asimismo, a través de un escrito, compartieron que las y los docentes de la facultad definirán, en su momento, las estrategias para cumplir con los contenidos y objetivos de los programas académicos.

“En aras de mantener un clima propicio para el diálogo, consideramos que el regreso a clases debe ser consensuado entre estudiantes y autoridades”, puntualizó.