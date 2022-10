Juan Vidal estalla contra Cynthia Klitbo

Juan Vidal estalló en contra de su expareja Cynthia Klitbo y le pidió dejarlo en paz, además de buscar ayuda psicológica, pues considera que la actriz comenzó un “juego mediático” para desprestigiarlo sin ninguna razón.

A más de ocho meses de su ruptura, el dominicano rehízo su vida y anunció su compromiso matrimonial con Niurka Marcos; sin embargo, Klitbo lo acusó de deberle dinero, el cual Juan pagó después de ser expuesto públicamente, y la actriz acudió ante las autoridades para demandarlo por violencia psicológica tras el presunto maltrato que vivió con él.

Sin embargo, la reconocida villana de telenovelas nuevamente dio de qué hablar al romper en llanto y manifestar que aún no podía superar su ruptura con el actor por el daño que le habría hecho, declaración por la que Juan fue cuestionado por la prensa durante su arribo en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Yo no tengo nada qué decir del tema, yo el tema lo cerré hace mucho tiempo, lo cerré bien, ella se ha encargado desde que yo entré en La Casa de Los Famosos a hacer una campaña muy nefasta y muy baja. De verdad que Dios la bendiga y me deje tranquilo”, expresó.

Sobre la denuncia que entabló Cynthia en su contra, el artista dijo: “lo que hay desde siempre es una orden de restricción, que ella puso hacía mí, para que yo no me le acercara. Me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar, de que me dejen de amenazar, las amenazas de Rey Grupero hacía mí, de ella hacía mí. Yo estoy aquí, y saben dónde vivo porque de hecho han ido a molestar a mi casa”.

Al escuchar que Klitbo quiere que le pague las consultas psicológicas, Vidal finalmente replicó: “ella lleva tratamiento psicológico hace más de 30 años, ha sido violada, acusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas, no es mi problema, sus traumas psicológicos vienen de otra época. Yo duré con ella seis meses, de los cuales tres estuvimos separados”.