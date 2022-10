Kika Edgar reacciona al romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas

Kika Edgar rompió el silencio a escasos días de que Humberto Zurita y Stephanie Salas decidieran confirmar su romance ante los medios de comunicación.

Debido a que la intérprete fue señalada en repetidas ocasiones como la pareja de Zurita, a pesar de estar casada con el músico Jorge Corrales, ahora Kika reaccionó a las declaraciones de amor entre Humberto y Salas.

“Increíble que lo adoro, los amo a los dos, y que ahora sí que… ¡qué padre!, ¡que viva el amor!”, fueron las primeras palabras de la cantante durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando.

Para recalcar que está contenta por su colega y amigo, Kika subrayó: “Yo la verdad es que estoy feliz, Humberto es una de las personas que yo más adoro, más admiro, más quiero, más respeto, y se merece todo lo mejor y lo más bonito, para él y para Stephi”.

De la misma manera, la artista manifestó: “Yo básicamente he estado en la vida de Humberto como amiga, como soporte para cada uno de los momentos que él ha pasado a través de su vida y me alegra muchísimo todo esto”.

Ante la pregunta sobre si no le causó algún conflicto los recurrentes señalamientos de su supuesto romance con el padre de Humberto y Sebastián Zurita, Kika Edgar finalmente contestó: “No, no, yo sé que…, yo nada más me río, eso es todo, y bueno, cada cosa cae por su propio peso”.