Periodista señala a Verónica Castro de amenazarla

Verónica Castro continúa en medio del escándalo tras difundirse los presuntos chats y videos en los que sostenía conversaciones indebidas con menores de edad.

Y ahora la periodista Ana María Alvarado reveló que la actriz y presentadora se comunicó con ella para recriminarle lo que había opinado de esta situación, además de amenazarla con tener su teléfono intervenido.

“Yo aquí comenté que había ayudado a varias personas a subsanar algunos gastos escolares, y demás, porque esa información la investigué, no crean que uno se despierta en la mañana con ganas de inventar algo, entonces ella me habló muy molesta y enojada, a decir que ella no le ha dado ningún dinero nunca a nadie, que no mantiene a nadie, que porque eso se puede malinterpretar, que les daba dinero a las chavas estas que la están involucrando en estos chats y en estos zooms, y que entonces podría parecer que ella les daba dinero para obtener algo cambio”, expresó Alvarado en el programa Sale el Sol.

Asimismo, Ana María señaló que sus comentarios sobre el caso siempre fueron con las mejores intenciones para la madre de Cristian Castro. “Yo le explicaba ‘Vero, si yo no he hecho más que defenderte’, no por nada, porque no es mi amiga, sino porque opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes, en algunas ocasiones, eso lo opino, y no estoy de acuerdo con los temas que se trataron, pero también creo que no lo hice con mala intención, y lo dije desde el primer día”.

Por último, la comunicadora dio a conocer la forma en que Vero le hizo saber su enojo y la amedrentó.

“Muy enojada, una hora de reclamos, y quedé decirlo ayer […] y entonces me acusó con Maxine […] y ya me mandó a decir que sus abogados, y que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información. Nada más le quiero decir a Vero que eso es un delito, intervenir un teléfono, pero aclaro lo que ella quiere que se sepa, escrito por ella, no ayudó a nadie, no le dio dinero a nadie, y dice que hace más de un año no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats”, concluyó.