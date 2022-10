Victoria Ruffo y Luis Gatica recuerdan ausencia de Eugenio Derbez en el nacimiento de José Eduardo

Luis Gatica recordó con gran cariño a Victoria Ruffo y más allá del romance que vivieron, en esta ocasión habló del momento en que Eugenio Derbez no estuvo presente durante el parto de la protagonista de telenovelas como “Corona de Lágrimas 2”.

“Mi vida, a Victoria la amo, amo a su familia, su hijo José Eduardo es alguien a quien le tengo un afecto muy especial. Victoria y yo siempre seremos muy buenos amigos, muy, muy, muy queridos, pasamos juntos muchas cosas de jóvenes, y ahora ya no tan jóvenes”, dijo el intérprete con una gran sonrisa en entrevista con Chisme No Like.

Posteriormente, Luis recordó los momentos complicados que vivió la llamada “Queen” de las telenovelas cuando nació José Eduardo y comentó: “De lo que a mí me consta es que estaba ahí sola, y de hecho yo la saqué del hospital, o sea, yo la lleve del hospital a su casa, y a José Eduardo en mis brazos”.

Tras estas declaraciones, Victoria Ruffo se encontró con los reporteros durante la obra Si te mueres… ¡Te mato!, y al escuchar sobre las recientes declaraciones de Gatica, solo pudo confirmar lo dicho por su colega y amigo.

“¡Ay, sí!, a Luis lo quiero muchísimo, es una persona muy importante en mi vida, y en la vida de mi hijo, es su tío. Hay una gran, gran amistad, de muchos años, y ese día en especial estuvo conmigo apoyándome en la entrada y salida del hospital, de tener a mi hijo, siempre se lo voy a agradecer y tener en cuenta”, manifestó.

Ante la pregunta de ¿por qué estaba sola?, la artista respondió: “pues porque estaba sola”, y tras alzar los hombros, agregó: “y sola tampoco, estaba mi mamá, mis hermanos, mi papá… y (Eugenio) por ahí andaba”.

Finalmente, al escuchar el comentario sobre que Eugenio Derbez fue el gran ausente, Ruffo únicamente replicó con una sonrisa nerviosa: “un poquito”.