Jacky Bracamontes presume su a Disneyland

LA ACTRIZ y conductora disfrutó en el ‘Lugar más feliz de mundo’ junto a su esposo y sus cinco hijas.

El Universal

Aunque Disneyland está de fiesta todos los días del año, hay temporadas en que se hacen más notorias sus celebraciones y este mes no es la excepción.

Ante la inminente llegada del Halloween, diversos famosos mexicanos se están dando cita en alguno de los parques tradiciones en Estados Unidos para vivir la magia del que le llaman es el ‘Lugar más feliz del mundo’.

Hace unos días, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann visitaron el Disney de Anaheim, California al lado de su hija Kailani, y hoy lo hace Jacky Bracamontes acompañada de su familia.

La actriz y conductora presumió su viaje junto a su esposo Martín Fuentes y sus hijas: Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula, acompañados de su hermano Chuy Bracamontes y su esposa Lorenia Martínez.

A través de una imagen se ve a todos posando frente al gran castillo de la Bella Durmiente. Después, todas con las tradicionales orejas de Minnie Mouse y sudaderas alusivas, bailan frente al Mickey Jack-o’-Lantern, una famosa escultura de calabaza que adorna Disneyland Resort, específicamente la zona de Main Street.

“¡Las niñas más felices del mundo en el lugar más feliz del mundo! Gracias”, escribió la protagonista de Las tontas no van al cielo junto a un reel que publicó, haciendo referencia al Halloween Time con el tema Let’s go to Disney, de Fairview como música de fondo.

En algunos de los momentos se les ve con emoción y adrenalina al disfrutar una de las atracciones de terror, como el After Dark. También visitaron La Plaza de la Familia, un pabellón instalado en Disney California Adventure e inspirado en las tradiciones mexicanas de la época bajo el concepto de la película Coco de Disney.

Finalmente, Jacky Bracamomtes posa con cuatro de sus hijas frente al Incredicoaster de Disneyland’s California Adventure.