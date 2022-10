Marcelo Ebrard insiste en que México sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

México tiene las instalaciones; Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió que México podría solicitar ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036 y 2040. El canciller aseguró que, de ser así tendrían que presentar la solicitud en 2023.

Ebrard detalló que los países cada vez están presentando con mayor anticipación su intención por ser la sede para albergar este evento deportivo y añadió que para esos años los países que, ya están participando son Londres, Yakarta, Estambul, Budapest, Doha, Vladivostok y Wuhan.

“En 2028 va a ser en Los Ángeles y Australia en 2032, entonces, si México quiere participar en 2036 o en 2040 podríamos hacerlo el año que entra, pero tendríamos que hacerlo”. Anunció.

El secretario recordó los Juegos Olímpicos que se realizaron en México y aseguró que no habría razón por la que no se pudieran hacer, si ya se cuenta con las instalaciones.

“La pregunta es: ¿Por qué no? si ya hicimos una y tenemos las instalaciones Olímpicas. ¿Por qué México no lo va a hacer? no hay una razón para que no lo hagamos”.

Marcelo Ebrard apuntó que parte de su responsabilidad como canciller es mantener a México presente en este tipo de eventos y explicó que él no podría cuidar ese lugar para el país, sin el respaldo del presidente.