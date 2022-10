No es oficial el regreso a clases, aseguran autoridades UAQ

El secretario académico, Javier Ávila, recordó que hasta el momento no se ha determinado retomar las clases en la modalidad virtual

Por Jahaira Lara

Noticias

No se ha determinado de manera oficial regresar a clases en la modalidad virtual ante la continuidad del paro estudiantil que dio inicio el pasado 30 de septiembre, informó el secretario académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Javier Ávila Morales, quien explicó que fue una propuesta que se planteó a las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres, ante la inquietud de algunos integrantes de la comunidad universitaria de que se pierda el semestre.

En este sentido, aseguró que es una propuesta que cada unidad académica deberá evaluar, así como considerar la viabilidad de esta, a fin de lograr un consenso; al reiterar que no es una decisión unilateral. Por lo que en caso de que se determine retomar las clases, será un caso que se deberá de trabajar con cada unidad, generar los mecanismos para no afectar a la comunidad que apoya al paro, como un periodo extraordinario de bajas; además de que deberá informarse a través de los canales oficiales de la secretaria.

“No se ha mencionado de manera oficial que se reinician las clases por la vía virtual, ¿de qué depende esto?, de una evaluación consensuada de cada unidad académica, es decir, de cada Facultad y la Escuela de Bachilleres para ver esa viabilidad; no es una decisión unilateral, se tiene que consensuar, evaluar los pros y contras (…) Al final del día si se llegarán a aperturar estas clases, tendríamos que considerar varias cosas a los que ellos tienen derecho, como darse de baja”.

Al respecto, la rectora Teresa García Gasca, reiteró que no es un hecho esta propuesta, pero se valora con cada unidad académica, ante el tiempo que se han detenido las actividades académicas; pues dijo, la institución se encuentra en el límite de que se puedan retomar las clases sin trastocar los tiempos establecidos en el calendario.

Reiteró que era un tema meramente informativo por el que se abordó esta posibilidad, no era una amenaza para los estudiantes.

“Podremos respetar los tiempos del calendario haciendo un esfuerzo en las primeras semanas de enero, pero no tocaríamos las vacaciones y no tocaríamos el próximo semestre; pero eso está bien, el tiempo transcurre y está bien, llegado el momento si se tomará una decisión al respecto tendríamos que hacer los ajustes correspondientes. En realidad, era un tema informativo, no se trató de amenazar a los estudiantes, era más informativo que otra cosa”, reiteró.