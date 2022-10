La linchan

*Ludwika Paleta recibe críticas por su silencio ante muerte de actores





(EL UNIVERSAL).- La cinta “Noche de bodas” se ha convertido en un trago bastante amargo para el actor Osvaldo Benavides, pues aunque significaba su primer trabajo detrás de la pantalla, la tragedia alcanzó a este proyecto. A pocos días de que terminaran las grabaciones, se reportó la muerte de dos extras que participaban en la historia tras ser arrastrados por las olas.

Inmediatamente Benavides y la productora del filme se pronunciaron al respecto y lamentaron este terrible accidente mediante un comunicado oficial. Además, Osvaldo publicó un video en sus redes sociales para mandarles sus condolencias y apoyo incondicional a las familias de Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, los dos figurantes fallecidos.

Muchos usuarios se han conmovido por el dolor del actor y el triste destino de estos dos hombres, pero también se ha quejado de la falta de sensibilidad de Ludwika Paleta, una de las protagonistas del filme y quien, hasta ahora, no ha reaccionado a este lamentable hecho.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ludwika dedicó un emotivo mensaje a su coprotagonista, pero evitó a toda costa hablar sobre la tragedia lo que causó la indignación del público y le valió cientos de críticas.

“Terminando y con una tragedia que parecer ser irrelevante para ti. Lamentable”, “¿En serio publicas esto y no que murieron dos personas y que le das el pésame a la familia?”, “Lo que deberías de publicar son las condolencias a las familias que perdieron la vida en tu rodaje, qué decepción”, “Qué insensible. Mucha felicidad, cuando mueren dos actores de su proyecto”, “Un post muy poco empático, sin compañerismo después de la muerte de dos actores”.

Debido a que el tema sigue causando conmoción, la gente pidió que Paleta escribiera unas palabras en memoria de sus compañeros o para las familias; mientras que otros pidieron la aconsejaron guardar las adulaciones para otro momento.

Tras hacer público estas palabras también tuvo la respuesta de diferentes personas como del propio Osvaldo Benavides quien indicó que el logro es de ambos. “Qué regalo de la vida crecer juntos y compartir tantas travesías”.

Grettel Valdés escribió que adora a los dos actores “muero de amor, me urge verla ya”. Paleta también recibió las felicitaciones de Paulina Goto, de Aracely Arámbula, Alondra de la Parra, Miguel Rodarte, entre otras personalidades.