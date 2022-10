Lyn May difunde fotografía de sus comienzos

(EL UNIVERSAL).- Aunque no es la primera vez que Lyn May se convierte en tendencia en Twitter, en esta ocasión lo hizo luego de que se difundiera una fotografía de su juventud, cuando era vedette y se presentaba en los recintos más conocidos de la época. A principios de la década de los 70, la vida de la actriz y bailarina le cambió por completo, pues luego de vivir una situación complicada, tanto en el ámbito económico como personal, se convirtió en “la reina del burlesque” y generó una fortuna que todavía hoy enriquece, pues sigue siendo el pilar de su familia.

La historia de Lyn May guarda un sinnúmero de vivencias, tanto complicadas como fascinantes, pues su carrera como actriz y bailarina comenzó por necesidad, su pasión por el espectáculo nació arriba del escenario, del que un día se convirtió en la “reina” y fue denominada por muchas y muchos como “la diosa del amor”.

Pero detrás de todo el exotismo que proyectaba Lyn que, al principio de su carrera, también se hacía llamar por su nombre de pila; Liliana, había una mujer que había terminado con un matrimonio violento, con el padre de su primera hija, con quien se llevaba una diferencia de edad de 26 años, pues cuando se conocieron la vedette tenía sólo 14 años y el hombre 40 años.

Por eso cuando pudo alejarse de esa relación, Lyn May buscó la forma de mantener a su familia, aunque no era la primera vez que trabajaba pues desde los siete años tuvo que comenzar a apoyar a la economía de la casa, porque su padre la había abandonado a ella, su madre y sus seis hermanos, motivo por el cual recorría las playas de Acapulco, Guerrero, de donde es originaría con dulces y collares de conchas, hechos por ella y su abuela, para venderlo entre las y los turistas.

El primero trabajo, luego de su matrimonio, fue como corista en un show donde bailaba con otras jóvenes. Sin embargo, durante una de las presentaciones de las que formaba parte, un empresario se acercó a ella y le preguntó que si no quería convertirse en la estrella principal en un show, su respuesta fue afirmativa e inmediata, sin importar la condición de que es ese espectáculo, además de bailar, tendría que quitarse la ropa.

En este contexto, las redes sociales reaccionaron a una fotografía que está circulando con miles de reacciones, tomada en El Capris, el centro nocturno del Hotel Regis, en la que Lyn se encuentra presentándose en un show con un traje de media que sólo cubre algunas partes de su cuerpo con pedrería brillante. De acuerdo con la información, la instantánea data de 1975 a 1979, época en que la vedette se encontraba entre la década de los veinte años.

El recinto donde se presentaba la artista fue uno de los más emblemáticos de la vida nocturna de nuestra ciudad pues, en su momento, estrellas internacionales lo frecuentaron cuando visitaban México, como fue el caso de Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Frank Sinatra, Gary Cooper y hasta Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos.