Marchan en silencio estudiantes de la UAQ

A su llegada a la Facultad de Medicina cantaron el himno que representa al movimiento

Por Jahaira Lara

Noticias

De la Plaza del Estudiante a la Facultad de Medicina, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) marcharon en silencio ante los intentos de represión y violencia social que aseguran se han ejercido desde la administración central en contra del movimiento iniciado ante la violencia que se vive al interior de los espacios universitarios.

“El silencio con el que marchamos no es por rendición, es subversivo”, señalaron los estudiantes paristas, quiénes manifestaron su inconformidad por acciones que aseguran, buscan obligarlos a callar y renunciar a su lucha; mensaje apoyado por una serie de pancartas que sostenían los estudiantes con los mensajes de “UAQ no seas indiferente”, “Prefieren perder miles de estudiantes que expulsar agresores” y “UAQ no te daremos el privilegio de nuestro silencio”.

Los estudiantes partieron de la Plaza del Estudiante y recorrieron Hidalgo, avenida de 5 de Febrero, Prolongación Avenida Zaragoza hasta llegar a la Facultad de Medicina, dónde se rompió el silencio para cantar fragmentos del himno que se escribe para representar el movimiento.

“Nos quieren silenciar, nos quieren callar; la lucha es de todes, no nos vamos a dejar. Cuando la impunidad pasea por las aulas, silencio no tendrán; tomaremos las armas con nuestra ternura, pinceles, escuadras y más. Seremos muy fuertes hasta la justicia lograr”, se escuchaba a voz de los estudiantes congregados en esta marcha pacífica.

Cabe destacar que los estudiantes desde el pasado viernes se han manifestado en contra de la medida que analiza el Colegio de Directores y Directoras de retomar las clases virtuales, de continuar el paro ante los posibilidad según precisó la administración central de que se pierda el semestre; medida que ha generado que docentes de diferentes facultades como Filosofía, Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Ciencias Naturales, reiterén su respaldo al paro e inviten a las partes a dialogar para lograr acuerdos.