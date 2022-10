Amaia Montero desaparece tras alarmantes mensajes en Instagram

Amaia Montero provocó gran preocupación entre sus seguidores y personas cercanas a su entorno al publicar en redes sociales una fotografía donde luce en pésimas condiciones con el siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Las alertas se encendieron aún más cuando una seguidora le preguntó: “Hola reina, ¿cómo te sientes?”, a lo que la cantautora replicó: “Destruida”.

Ante este escenario, el periódico español ABC intentó ponerse en contacto con Amaia, pero solo obtuvieron respuesta de la hermana de la artista.

“Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh. Los que sí han mostrado su parecer son sus acérrimos, quienes han inundado su muro de Instagram con mensajes brindándole su apoyo”, informó el diario.

Sin embargo, las alarmantes publicaciones continuaron, y en sus historias de Instagram Montero manifestó: “Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”.

Conjuntamente, la cantante de 46 años dio a conocer el número personal de su productor musical en América, Marcelo Vaccaro, por lo que el programa español Fiesta decidió ponerse en contacto con él.

Según refirió el medio, Marcelo pensó que la cuenta de la artista había sido hackeada, luego recibió una llamada perdida de Amaia a las 4 de la mañana.

Por su parte, el diario El Mundo informó: “Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”.

Finalmente, la emisión televisiva antes mencionada aseguró que se puso en contacto con el entorno de Montero, pero las noticias no son alentadoras.

“Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. Mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, dijo el periodista Aurelio Manzano al respecto.