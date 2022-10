El amor de la familia la ayudó a salir adelante

Yolanda Ibarra luchó contra el cáncer hace más de 5 años

Por Laura Valdelamar

Noticias

Verónica Nayelli López Ibarra, comenta cómo vivieron la noticia de que su mamá, la señora Yolanda Ibarra Ledesma fue diagnosticada con cáncer en donde tuvieron que extirpar uno de sus senos, hace más de cinco años.

Apunta que le comentaron que había una institución que es Uneme en donde hacen las mastografías gratis; sin embargo no tenía molestias, aún así acudieron, resulta dijo, que salió que tenía cáncer en etapa dos, “y así fue como ella se dio cuenta, pero ella no tenía dolor, ni molestia y de hecho si no nos hubieran dicho de esa institución, yo creo que ni cuenta nos hubiéramos dado”.

Ahí mismo la canalizaron al hospital con los doctores, ahí le estuvieron dando un seguimiento y yo creo que en menos de un mes mi mamá ya estaba, ya había sido operada, le quitaron todo el seno, ya después de eso, se hicieron los estudios y ya no tuvo que hacerse quimioterapia ni radioterapia.

Tras la operación, le siguieron haciendo mastografías cada seis meses y después cada año por cinco años, afortunadamente está viva y sana. Pero fue el susto de nuestras vidas, que nos llevamos cuando le dijeron y pues sí, yo vi a mi mamá sufrir mucho en eso, porque pues es algo que no te esperas, además cuando le dijeron que le iban a quitar el seno, mi mamá decía: “No, no, cómo crees cómo yo me voy a quedar así, es una situación muy difícil pero bueno, fuimos muy afortunadas porque mi mamá no pasó por quimioterapias, todo fue muy rápido, y pues fuera de que le quitaron su seno, ahí está mi mamá sana dando lata”.

Ya como familia sí es un poquito difícil platicarlo y mi mamá si se encerró en ella misma y le era difícil decirlo, lloraba, cómo le iban a quitar su seno, como decía no quería estar incompleta, después de la operación le daba pena y fue precisamente ella (Verónica Nayelli), quien se dedicó a cuidarla, al igual que las hermanas de Yolanda, quienes la llevaban al hospital a las citas, y también le ayudaron a salir adelante de su depresión en la que estuvo por varios días, porque se salían a pasear y se distraía

“Yo siento que mi mamá fue así como fue aceptando porque le daba mucha pena verse, de hecho, ella no se veía cuando yo la bañaba, me decía que la bañara con la luz apagada porque le daba pena y lloraba cada vez que yo le tenía que limpiar porque te dejan con la sonda y decía: ay hija me da mucha pena y lloraba. Yo le decía, no te preocupes, a mí no me molesta, esto hago porque te quiero, pero sí son procesos bien difíciles”.

Señala que otro factor que ayudó a su mamá a salir adelante fueron sus dos nietos a quienes les dijeron lo que estaba pasando, por lo que apapachaban a su abuelita y es el amor de la familia lo que ayuda a salir adelante.

En cuanto a Verónica Nayelli, acudió a la Secretaría de la Mujer a realizar la termografía, dijo que se queda pensando y pides a Dios que no te toque pasar por lo mismo.

“No, porque ya lo viviste, pero yo creo que también te hace como que estés un poquito más consciente de la situación que a veces piensas que no te puede pasar a ti y cuando menos esperas, pues ya te tocó vivirlo, a lo mejor no a ti, pero a personas que quieres”.

Debe hacerse conciencia, porque en mi caso trabajo y eso sí lo dejas a un lado, pero sí es bien importante revisarse, me la paso en el trabajo, porque soy el sustento de mi casa y prefieres dejar la salud de lado, te confías, dices que no duele nada, pero a veces de la nada resulta, “yo estaba totalmente bien y de la nada empecé a sentir un dolor, y un dolor y como ardor y ándale el susto de mi vida, y pues yo no sabía de aquí (de la Secretaría de la Mujer), a mí me dijeron y vine y digo es una ayuda bien grande que no te cobren y que puedas venir, esté al alcance de todos, porque nada más haces tu cita y vienes y te hacen el estudio y pues ya puedes descartar cualquier cosa buena o mala.

Expresó que tiene cerca de dos meses que acudió a la Secretaría de la Mujer a realizarse la termografía y se llevó un susto ya que tenía un dolor y después del antecedente decidió acudir y la doctora Belén la atendió y la envío a realizarse la mastografía y afortunadamente dijo, no salió nada mal.