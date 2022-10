Paristas denuncian amenazas

“No nos quiten vacaciones”, exigen alumnos manifestantes de la UAQ

Por Diego González

Tras el comunicado que este martes dio a conocer en sus redes la Universidad Autónoma de Querétaro, donde menciona la recuperación de clases en cuanto se reinicien las actividades y la invitación a que personal de la universidad “que asuma que se han violentado sus derechos humanos o universitarios con el paro estudiantil” se acerque a recibir asesoría por parte del Programa Universitario de Derechos Humanos, el alumnado y miembros del paro, señalan que se trata de una amenaza que genera incertidumbre.

Respecto a la reanudación de actividades, Manuel “N”, estudiante y miembro del paro estudiantil, mencionó que reanudar las actividades “es algo viable”, ya que han perdido tiempo de estudio, lo cual afecta su formación como futuros profesionistas, sin embargo, no demeritó la intención por la que se lleva a cabo el paro.

En este sentido, dijo que, si se llegara a reincorporar a clases, esperan que tanto los directivos como los profesores “no nos metan mucha carga de material o que nos quiten vacaciones, porque deben comprender que tanto ellos sacrifican su tiempo, como nosotros sacrificamos nuestro estudio para que la UAQ sea un mejor lugar”.

Por su parte Javier “N”, alumno universitario, aseveró que tanto el alumnado como el movimiento parista, ven el comunicado como una “amenaza” por parte de los directivos con la que difunden miedo para que los alumnos opten por desistir del movimiento “difunden incertidumbre sobre sus estudios, sé de alumnos que, si no mejora la situación, estarían pensando en darse de baja definitivamente”.

Con respecto a los miembros de la comunidad universitaria que señalan se violentan sus derechos con el plantón “se entiende que hay otras personas que necesitan realizar trámites, pero lo estamos haciendo por el bienestar de los alumnos, también queremos evitar con el movimiento ese tipo de violencia”.

Por otro lado, Sonia “N”, integrante del movimiento estudiantil, se refirió al regreso a clases en modalidad virtual, reconociendo que no es una buena alternativa, puesto que considera que el nivel académico baja mucho, además de que estudiantes y maestros no ponen atención en las clases “no sería viable, no son eficientes, no das la misma capacidad que como lo darías en presencial, lo vivimos en la pandemia”.

Las y los estudiantes, invitaron a la sociedad a que comprenda la causa por la que se está realizando el paro en la máxima casa de estudios en el estado, que sean empáticos porque “cómo se sentirían si ellos fueran parte de los 300 casos impunes sobre acoso y violencia hacia el alumnado en la universidad”.