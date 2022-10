Ernesto D’Alessio niega crisis matrimonial

A escasas semanas de que Charito Ruiz diera a conocer el difícil momento que atravesaba su matrimonio al lado de Ernesto D’Alessio, luego de más de 15 años de permanecer juntos como pareja, ahora el cantante aseguró que este tema ya es cosa del pasado.

A pesar de que se especuló que la pareja ya no vivía junta y que la causa había sido una infidelidad de Ernesto, lo cual nunca se confirmó, el intérprete dijo que por ahora se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida sentimental junto a Charito.

“Nos amamos profundamente, es el amor de mi vida, y yo de ella, y nos casamos para toda la vida. Estamos mejor que nunca, felices. Nos vamos a ir a Europa, a Italia, y vamos a andar en tren por allá, estamos muy felices”, dijo el artista en entrevista para Ventaneando.

Sobre los problemas que tuvo con su esposa, el hijo de Lupita D’Alessio explicó: “Son… no conozco esos matrimonios, el perfecto no lo conozco, ese no, conozco los que tiran la toalla y dicen hasta aquí, y cuando vives una crisis y la superas, el matrimonio madura impresionante y te amas más y te unes más”.

Cambiando de tema, Ernesto se pronunció al respecto de las recientes declaraciones de Sharis Cid en las que aseguró que la empresa Bobo Producciones no quiso pagarle 50 mil pesos (poco más de 2,500 dólares) para cantar en 90’s Pop Tour.

“Por supuesto que nos pagaron, y yo con DKDA lo hubiera hecho gratis, pero en esta ocasión, reunirnos era algo muy especial, 20 años sin estar juntos”, declaró al respecto.

Finalmente, en el programa de TV Azteca se informó que Ernesto D’Alessio viajará a finales de mes a Estados Unidos para acompañar a su famosa madre en la gira que realiza en ese país.