Llaman a comprar flor de cempasúchil mexicana

Por Diego González

Noticias

Además del incremento en el precio de la flor de cempasúchil al interior del estado, floristas y locatarios del mercado Escobedo señalan que la venta de cempasúchil chino no solo los afecta a ellos, sino de igual forma a los productores del campo, quienes subsisten de la venta de la misma.

Al respecto, Cirene Madrigal Coronado, propietaria de la florería “María Elena” mencionó que el incremento del precio con el que adquieren la flor ha sido de hasta de un 40 por ciento, en comparación con el año pasado, el cual era mucho menor”.

Al referirse a la venta de flor de cempasúchil china, Cirene dijo que quienes se ven perjudicados directamente por la flor, son los productores del campo, ya que “ellos subsisten de la venta de la flor por la temporada de Día de Muertos”.

“Mas que afectarnos a nosotros, afecta directamente a las personas del campo, son nuestros campesinos quienes lo siembran, debemos consumirles a ellos y no a quienes ofertan este otro tipo de flor, porque los estamos dejando en desamparo, ellos subsisten con la venta de la flor por la temporada”

De igual forma, Doña Lety Rodríguez, dueña de “Florería Lety”, señaló que sus ventas han bajado por la venta de flor de origen chino, lo cual les preocupa “si de por si el cempasúchil no deja mucha ganancia la cual apenas nos genera unos 30 o 35 por ciento, con la venta de la flor china nos viene afectado aún más”.

Compartió que sus productores le han dicho que el cempasúchil mexicano es mejor, puesto que la semilla se puede volver a reproducir, mientras que no ocurre lo mismo con la semilla del cempasúchil chino.

Al comparar ambas plantas, Lety Rodríguez indicó que el cempasúchil chino es de una tonalidad amarillenta “con las borlas más grandes” y que regularmente se oferta en macetas pequeñas, es una flor más corriente, ´chafa´.

Así mismo, en la florería “Enturio”, Marta Fernández encargada y vendedora, agregó que han platicado con sus productores, quienes dice, les ha ido mal, ya que se están recuperando de la pandemia y con la venta de la flor china, aún no logran recuperarse totalmente.

Lamentó que la gente no se preocupe por el origen de la flor, lo cual no ayuda a evitar la venta y compra de ésta, por consiguiente, ella junto con sus familiares, se mantienen a la vanguardia con sus proveedores para no adquirir “la flor china”.

Exhortó a las autoridades municipales a que monitoreen la venta de la flora, para que se evite el que se venda esta “se nos compre a nosotros, a la gente del campo mexicano y así sea un verdadero comercio”.