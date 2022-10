Advierten presencia de “grupos radicales” entre paristas

Hay un “Bloque Negro” que no pertenece a la universidad y busca desestabilizar, asegura Teresa García

Por Jahaira Lara

Noticias

Aunque el movimiento que se concentra al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro por exigir espacios seguros y libres de violencia es legitimo y surge de grupos de estudiantes, se vuelve más “apetitoso” para agentes externos conforme pasan los días; sentenció la rectora Teresa García Gasca, quien advirtió de la presencia de un “bloque negro” que no pertenece a la universidad y busca desestabilizar.

Aunque mencionó que no se tienen más datos al respecto, aseguró que se ha identificado la posible presencia de grupos radicales que han generado una dinámica distinta a lo que es un movimiento estudiantil típico.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que fue derribada la estatua del exrector fundador de la Máxima Casa de Estudios, Fernando Díaz Ramírez y el retiró de los retratos de los exrectores de la entrada del auditorio, acciones que consideró son hechas por personas que no tienen ni pertenencia ni identidad universitaria.

“Hay que apostarle a la cero violencia de todo tipo, incluso estos actos posiblemente los hayan hecho personas que conocen poco la universidad, porque debemos de reconocer también que dentro del grupo estudiantil hay personas que no son de la universidad, incluso que tenemos la presencia de un bloque negro, no me pregunten porque yo se muy poco de eso, porque son grupos radicales entonces eso también ha generado una dinámica distinta de lo que sería un movimiento estudiantil típico”.

En este sentido, reiteró que a la par se ha detectado la presencia de agentes externos que han destinado recursos al movimiento estudiantil para difusión de información, redes sociales e incluso que han “patrocinado” víveres, dijo; personas aseveró, que tienen interés de que el paro no termine. Sin embargo, rechazó dar nombres.

En conferencia, detalló algunos puntos de la propuesta presentada a los estudiantes en paro para atender a sus exigencias de presentar la renuncia de tres funcionarios universitarios y un investigador de la UAQ a quienes se les señala de cometer algunas faltas y en uno de los casos de abuso sexual; tema en el que explicó que en la propuesta se establecía que los estudiantes debían presentar sus pruebas y quejas ante el Programa Universitario de Derechos Humanos contra los cuatro personajes, a quienes se les pide soliciten licencia a su cargo para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y sean las instancias correspondientes las que determinen las sanciones en caso de comprobar los señalamientos.

Estas pruebas y quejas debían presentarlas los estudiantes el pasado miércoles de las 14:00 a las 18:00 horas, sin embargo, no se hizo así; pues los estudiantes compartieron que era una propuesta que debía ser socializada con toda la comunidad estudiantil antes de presentar una respuesta e incluso, adelantó la rectora, se habla de una contrapropuesta.

Al respecto, la académica señaló la necesidad de que este viernes se dé una respuesta para poder avanzar en las negociaciones, ante los puntos abordados en la pasada reunión y en respuesta también a los estudiantes que piden regresar a clases ante el riesgo de perder el semestre.

“Es este momento. Lo que sigue es recibir al respuesta por parte de los estudiantes, analizarla nosotros y sentarnos de inmediato, mañana mismo, a platicar; en función de la respuesta que ellos nos entreguen, dialogar para llegar a acuerdos y tener la posibilidad de ir dándole viabilidad a la universidad”.

Por su parte el responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos, Bernardo Romero, llamó a los universitarios a denunciar, presentar sus quejas y pruebas, las cuales pueden manejarse de manera anónima.

De manera general, precisó el funcionario se han recibido 13 quejas de la comunidad universitaria e incluso de padres de familia en torno al paro, entre las cuales se encuentran algunas de docentes y estudiantes que piden regresar a clases.