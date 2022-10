Aficionadas quieren conocer a “Checo”

“Checo” Pérez se ha convertido en una figura a nivel mundial, los aficionados de la Fórmula 1 hacen lo posible por conseguir una foto o autógrafo del mexicano, en esta ocasión tres jóvenes encendieron su auto y fueron al supermercado donde acudió el piloto de Red Bull.

En un video que circula en redes sociales las jóvenes inician “estamos en busca de ‘Checo’ Pérez”.

La conductora lanzó su objetivo, “tenemos que encontrarlo, recen porque siga ahí”, indicando que ya tenían detectado el supermercado donde estaba “Checo”.

Incluso bromearon con vocear al piloto para que accediera a una foto, “hola ‘Checo’ Pérez, lo buscan en caja tres”.

En el camino se cuestionan unas a otras, “¿Qué le vas a decir?” y una respondió “no sabía que estabas aquí”.

La secuencia sigue cuando corren para entrar a la sucursal, después ya está el piloto frente a ellas y una toma valor para pedirle la foto.

“Checo” Pérez accedió a dicho acto y posó con sus aficionadas.

PAPÁ DE VERSTAPEN MINIMIZA A “CHECO”

Sergio “Checo” Pérez llegó a Red Bull en 2021 y dicho año Max Verstappen logró ser campeón de la Fórmula 1, título que el neerlandés refrendó este 2022 con el apoyo del mexicano, pero el padre de Max no lo ve así.

Jos Verstappen hizo una declaración sobre la presencia de “Checo” en la escudería.

“Creo que, tal vez, aprendió más de Daniel Ricciardo, un buen compañero con el que se llevaba muy bien, Max era un chico joven y Ricciardo realmente bueno, una bestia clasificatoria”, dijo para el canal de la Fórmula 1.

Jos brindó su opinión sobre la ausencia de Ricciardo para el 2023.

“El coche no es tan bueno para él, hay cosas que no le sientan tan bien y por no funciona”, indicó.

Verstappen siguió destacando el trabajando de su hijo con el volate, quien en el Gran Premio de Japón se volvió bicampeón de la Fórmula 1.