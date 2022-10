Recibe TSJ en este mes 3 casos de corrupción

La mayoría de las fallas son de policías municipales de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Huimilpan

Por Josefina Herrera

Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro (TSJ), tiene conocimiento de que en el último mes al menos se recibieron tres casos de funcionarios públicos que incurrieron en el delito de corrupción, dos de ellos de policías.

Declaró que lamentablemente son recurrentes las denuncias a funcionarios públicos, y en su mayoría se trata de elementos de seguridad, por lo tanto es importante que estén apegados a su deber con la ciudadanía y no se aprovechen de su cargo.

“En el último mes, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque pues un servidor público no debe de incurrir en esas faltas, en el Distrito Judicial de Querétaro nos llegaron tres casos seguidos de servidores públicos, y dos de esos casos tienen que ver con policías”.

Recordó que en el caso de San Juan del Río, los más recientes fueron los seis elementos que fueron vinculados a proceso en el pasado mes de junio, y como éste se dio el de otros en Pedro Escobedo que también se judicializó, así como la situación que se presentó hace algunas semanas en el municipio de Huimilpan.

En este sentido, la presidenta del TSJ mencionó que es importante que los servidores públicos recuerden que no deben faltar a sus códigos de ética, ya que si incurren en algún delito, finalmente también las autoridades están para intervenir en el proceso de investigación o en su caso proceder ante una situación legal.

“La capacitación y también no solamente que sea sano, es obligatorio contar con códigos de ética y de conducta, nosotros en el Poder Judicial ya los emitimos, eso deriva de obligaciones del sistema nacional y estatal anticorrupción, y dar capacitaciones al personal o a los servidores públicos en materia de ética es muy bueno y abona porque tiene fines preventivos, evitar que un servidor público incurra en una mala conducta porque se le puede sancionar al servidor público e incluso hasta destituirlo o incluso que vaya a prisión si constituye el delito, pero no es el tema, el tema es que no atenten contra los ciudadanos porque la policía está para proteger a los ciudadanos no para atentar contra ellos”.

Comentó que al final los servidores públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía, y cuando es desleal se debe actuar de inmediato para evitar que otros funcionarios incurran en alguna falta que atente contra la normativa.

“Es un tema de rendición de cuentas, todos los servidores públicos, cuando hay un servidor público desleal, que traiciona al servicio público pues estamos las autoridades para actuar de inmediato, y bueno que se actúe, que se cuente con la normativa y con las autoridades y se lleven a cabo los procedimientos, no solamente los administrativos disciplinarios sino si incurrió en un delito también una investigación y un procedimiento de naturaleza penal, porque eso también da un mensaje hacia un servidor público, si está muy afianzado en sus valores y virtudes, pues que lo tome en cuenta porque esos hechos no se toleran jamás, pero creo que en la sociedad de hoy menos”.