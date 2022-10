Crónica de una odisea. TREMEC.

XLVII.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

“La Catrina” o la muerte festiva.

“La Catrina” Grabado de José Guadalupe Posadas.

En la sociedad mexicana se escuchan secos, como si fueran palos golpeando el suelo, los pasos de la señora muerte… tac, tac, tac…. Agudizamos los sentidos para recibir a la huesuda como amiga de casa, del barrio, ciudad o municipio… en cada estado y ¡la nación entera!

MICROSCOPIO (34)

José Sosa Padilla

El tapanco de la “otra banda”.

Como quedó dicho líneas atrás, el tapanco lo compartíamos por una parte, el Departamento de Contabilidad y otra, el departamento de Ingeniería del Producto. En este último se instaló la copiadora heliográfica, además de los dibujantes y sus restiradores. La eficiente secretaria de esta área fue la Srta. Lupita Cubillas Escalante.

Los viáticos.

Como todo proyecto que inicia, hubo fallos o tropiezos, por lo que TREMEC no fue la excepción. En particular, se vio la necesidad de acudir al personal con vehículo para realizar visitas a proveedores, clientes o capacitadores, razón por la que se implementó una política para pagar viáticos. Se diseñó un formato en una pequeña libreta para el registro diario de los montos gastados y hasta por una semana, al final de la cual se recuperaban dichos gastos, previa comprobación y con ajuste a los requisitos fiscales. El llamado “kilometraje” era un concepto que no requería comprobación documental, por lo que se fijó una cuota por kilómetro recorrido, recorridos que debían ser autorizado por el jefe de la persona que hacía el servicio. Este último criterio dio pie a que se cometieran abusos. Al joven Francisco Javier de la Torre, (a) Pancho Xerox, fue el único, o uno de los muy pocos, que, al entregar su libreta de gastos, incluía taxis en el reporte al haber asistido a un curso de capacitación.

El horario de trabajo

En los inicios de TREMEC, el personal de oficinas trabajaba de lunes a sábado, con un horario de entrada a las 8:00 am y salida a las 17:00 pm de lunes a viernes – comida de 12:00 a 13:00 horas -. Los días sábado, el horario era de las 8:00 am a las 13:00 pm. Estos horarios estuvieron vigentes algún tiempo, hasta que el Departamento de Personal, propuso que las cinco horas del sábado se distribuyeran una por cada día de la semana, moviendo la hora de la salida de 17:00 a las 18:00, cambio que fue recibido con beneplácito por todos los empleados, pues quedaban totalmente libres el fin de semana completo.

Mi primer coche

He escrito para ustedes mi rutina durante los primeros meses en TREMEC, ya fuera trasladándome en los llamados “circuitos” o muchas veces pidiendo “pichón” a los amigos. Mis alimentos fueron las tortas preparadas por mi mamá o acudiendo a la fonda que servía a los trabajadores de la construcción. Fueron tiempos de sacrificio, pero igual de aprendizaje. Después de ocho meses en Tremec, llegó el día de mi cumpleaños, el número 21, edad en la que entonces ya eras considerado mayor de edad. Siendo ya adulto y con la intención de evitarme más sacrificios, mi papá me obsequió un pequeño y flamante Volkswagen sedán clásico, color rojo, último modelo, 1965. Era el primer automóvil en mi familia y por consiguiente, nadie de nosotros sabía manejar, por lo que mi papá tuvo que pedirle a mi primo Pancho Sosa, para que nos acompañara un sábado al mediodía a la agencia para recoger el auto, después del trabajo. Emocionados llegamos a Carretera Panamericana (Paseo Constituyentes), esquina con Guerrero, momento en el que mi papá lo recibe y al “endosármelo”, lo hace con la siguiente leyenda: “el auto es tuyo para que puedas ir a trabajar, pero la tarde del sábado y los domingos, servirá para que lleves a tu mamá y a nosotros (incluía además a mi hermana y a mi abuelita) a hacer lo que necesitemos”. Desde ese momento el automóvil fue de uso familiar los fines de semana y así, quedé como conductor asignado.

La casa familiar, ubicada en calle del Dr. Río de la Loza-Norte, # 13, de puerta angosta y, lógico, mi nuevo vochito no cabía, así que hubo necesidad de contratar un espacio para guardarlo por las noches. Lo encontramos en calle 5 de Mayo # 87, lugar que había sido taller de Grúas Barrón; recuerdo que ahí operaba igual un taller de tapicería para asientos de automóvil. Ahí durmió un buen tiempo el vochito, en el mismo espacio que utilicé con los automóviles que adquirí con posterioridad, hasta que me casé y mudé de casa. (Continuará 34)

TESTIMONIO 1964 A 1991 (8ª). José Rivera Frausto.

1986, Año más difícil de lo previsto.

A). El inicio del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Comercio, (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, por sus siglas en inglés) significó el fin de la era de permisos previos de importación y la consecuente apertura de fronteras a este tráfico, afectando a Tremec al quedar obligado a reducir su volumen de exportación de transmisiones (Primsa que había cerrado sus operaciones como consecuencia de la reducción de precios). Ahora las empresas automotrices podían importar transmisiones si su balanza comercial resultaba positiva y si solicitaban reducción de precios. B). La negociación iniciada con los bancos nacionales de nuestra deuda, nos dejaba sin capacidad de invertir. C). Mucho efectivo se necesitó en Tremec para liquidar a los directores por su retiro, la enorme compensación solicitada por el director de finanzas y el finiquito de los empleados del corporativo.

A esto, se sumó algo no previsto: nuestro primer cliente de componentes para exportación, Getrag, reclamó la entrega de sus engranes pactados y programados para inicios del año 1987: nosotros debíamos tener en operación maquinaria reconstruida y la nueva, más moderna con mejor tecnología, ambas acciones necesarias para cumplir con el compromiso original. Sin embargo, Getrag aseguraba que una nueva fecha había sido pactada en una reunión de mayo del 1985 entre TTC, Getrag y el último director de Tremec, ahora alto ejecutivo en Chrysler, cliente a su vez, del transeje Getrag con engranes nuestros como componente. La nueva fecha pactada para entregar los engranes fue para principios de 1986, compromiso no informado a Tremec. Se solicitó una prórroga de 6 meses para habilitar herramental y maquinaria y para adquirir máquinas que nos faltaban. Esto irritó a la empresa Chrysler en USA y en México y Getrag mismo. Nos calificaron de irresponsables, fuimos exhibidos ante el Consejo de Administración y nos intervinieron con un grupo de técnicos, emplazándonos para dar cumplimiento a lo pactado. Trabajamos 24/7 para cumplir en Planta, se gestionó un crédito en dólares de emergencia para comprar máquinas nuevas en Alemania y traerlas en avión. Después de 4 meses se cumplió con el proyecto Getrag.

Esta desagradable experiencia con Getrag, nos dejó profundas enseñanzas: nos concientizo respecto a las exigencias del nuevo mercado de componentes automotrices. A finales del 1986 el Consejo de Tremec llevó al cabo una auditoria para aclarar lo sucedido, con resultados positivos, pero con un alto costo financiero agravado por el retraso en otros programas. Además, con pena y todo, tuvimos que disculparnos por las molestias ocasionadas.

En 1986 y a pesar de todo, en lo financiero pudimos entregar resultados positivos gracias al factor ventas de refacciones en USA y en México, así como la compra y financiamiento de componentes y refacciones no Tremec a través de TTC. La contribución de Primsa ayudó: el efectivo resultado del cierre y posterior reincorporación de esta a Tremec, la venta de los inventarios de productos y refacciones a su cierre, sumó capital fresco. Si resumimos, la desincorporación del corporativo, redujo un alto costo; salieron los primeros directores contratados y acordando positivamente con el director de Finanzas una pretendida y exagerada reclamación.

Por la alta inflación en el país, algunos empleados comenzaron a solicitar su liquidación con la ilusión temporal de recibir jugosos ingresos sin trabajar, al colocar su dinero en el banco con intereses mayores al 100%. Liquidamos al personal de menores ingresos, gasto que era recuperado en este mismo año. El área de Recursos Humanos diseñó un programa intensivo de identidad entre la empresa, sus empleados y sus esposas, generando un ambiente de confianza para no abandonar Tremec, pensando trabajar por su cuenta o trabajar en otras empresas. En este proceso ayudó mucho el Tecnológico de Monterrey con programas muy avanzados. RH, igualmente, rediseñó el programa de comunicación interna y de participación en Solución de Problemas, así como un interesante programa para desarrollo de habilidades múltiples en los trabajadores haciéndolos más competitivos. De esta manera, Tremec evitó fuga de valiosísima experiencia acumulada. Otras experiencias colaboraron a nuestro proceso de equilibrio:

La relación con compañías japonesas, habiéndoles comprado maquinas herramientas o componentes para transmisión o para reconstrucción de maquinaria, nos dieron acceso a sus métodos de capacitación y de inducción en sistemas de calidad y de Kanban, que posteriormente emigró al sistema de Justo a Tiempo (Just-in-Time).

El mejor aprendizaje en lo tecnológico resultó de las visitas a la compañía alemana ZF, quienes, desde un inicio, mostraron interés de asociarse con Tremec, pero con una oferta débil. Sin embargo y como compensación, mostraron sus adelantos y eficiencia en la fabricación de engranes, los métodos de capacitación y aprendizaje en la técnica de certificación para el trabajo en todas las ramas industriales. En adición, nos permitieron realizar constantes visitas a sus plantas, visitas que nos permitieron poner a prueba nuestro sistema de captación de tecnología que implantamos en el Grupo Tremec, no solo para mejorar, sino a desarrollar una estrategia de observación y deducción, tarea en la que nos ayudaron los vendedores de maquinaria alemana y quienes nos llevaron a sus visitas a compañías alemanas, con el objetivo de ver maquinaria en vivo y trabajando.

Todo acción de aprendizaje lleva tiempo y esfuerzo: cito el caso del Back Taper o ángulo invertido en los engranes, que previenen la botadura de las velocidades, evento que nos tomó casi 10 meses el investigar y adquirir la máquina apropiada.

Con New Proccess Gear en Siracuse, NY, fue más sencillo tener acceso a esta parte del aprendizaje, pues ya teníamos relaciones comerciales con anterioridad.

Reto especial fue con Eaton con su transmisión Fuller, de última tecnología, diseño ergonómico que eliminaba esfuerzos excesivos al operador. Estas relaciones de orden técnico, nos permitieron acceso completo a sus instalaciones y a su Centro de Investigación, lo que vendría a ayudarnos en la manufactura de engranes para Rockwell.

Otra experiencia valiosa fue la fabricación de la transmisión para el vehículo Hummer que nos ayudó para desarrollar engranes de capacidades mayores. Esto nos llevó a establecer contacto comercial con el ejercito mexicano, quienes iniciaban la fabricación de tanques y tanquetas.

En este proceso de vivir ya inmersos en un mercado global, establecimos contacto en el marcado libre con Doug Nash, desarrolladores de la transmisión para el Corvette de 7 velocidades, tomando como modelo nuestra transmisión 170 T de 4 velocidades, a la que agregaron un sistema electrónico para alcanzar 7 velocidades, incluyendo el overdrive.

En este año de 1986, sumamos el contacto con el desarrollador de los vehículos Mustang modificados.

Vendimos engranes y algunas transmisiones en Corea y Australia para sus programas.

Parecía entonces que al final del año 1986, después de tantas batallas salvadas, podíamos asegurar que se había recuperado en buena parte, algo de nuestra capacidad para vender engranes a nivel mundial. (Continuara 9ª. Tremec 1987).

