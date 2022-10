Piden estudiantes UAQ regreso a clases

Convocan a la comunidad universitaria y sociedad en general a manifestación el próximo 24 de octubre a las 17:00 horas

Por Jahaira Lara

Noticias

“Somos más los que queremos el regreso a clases”, sentenciaron estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quienes pidieron a los líderes del paro estudiantil tomar en cuanta el sentir de quienes quieren regresar a las aulas y llevar a cabo el diálogo con las autoridades universitarias a puertas abiertas.

Los universitarios reconocieron los ideales que motivan el movimiento y se dijeron a favor de exigir que se erradique la violencia de género de los espacios universitarios; sin embargo, reiteraron que el paro estudiantil empieza a traer consecuencias negativas, principalmente a los estudiantes inscritos en los programas PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes deben de cumplir con tiempos y entregas ante el organismo federal o de lo contrario son acreedores a sanciones económicas.

En este sentido, exhortaron a quienes encabezan el Comité de Facultades Unidas UAQ a abrir el diálogo a toda la comunidad estudiantil para que este movimiento sea representativo de toda la Universidad y no de un solo sector, pues aseguraron que se han buscado acercamientos con quienes encabezan el movimiento para tratar temas del regreso a clases y pedir se mejore la difusión de la información, sin que hasta el momento hayan sido escuchados.

Y es que compartieron que a la par de la negativa de escuchar a quienes buscan que se abran los espacios universitarios, la información que se genera al interior del movimiento y los acuerdos a los que se llegan no son comunicados de manera oportuna y en tiempo; además de que muchas decisiones no han sido consultadas con todos y son tomadas por un grupo cerrado de estudiantes.

Lo anterior, al hacer énfasis en que la propuesta presentada por Rectoría en respuesta. voto de confianza se sometió a una encuesta en la que se debía votar a favor o en contra, pero se pedía que fuera respondida en dos horas y se requería la participación del 50 por ciento de los estudiantes para que fuera vinculatoria. Por lo que muchos no pudieron participar e incluso conocer su contenido a tiempo. Por lo que piden mejorar los canales de comunicación.

“Pedirle a los alumnos que se cercioren de que la información está llegando a todos para poder decir que somos todos quienes queremos esto, porque no está siendo así y muchos no alzan la voz o no alzamos la voz por miedo de que nos vayan a juzgar. No tengas miedo, no estamos solos, somos más los que queremos el regreso a clases”, reiteraron al solicitar ser contemplados en las mesas de diálogo.

Los estudiantes de posgrado piden mayor apertura pues recordaron que independientemente de la situación interna de la universidad, Conacyt pide avances de resultados en tiempos determinados, además de que están detenidos los procesos de titulación e implicaría que algunos abandonen sus estudios y a la par pagar multas.