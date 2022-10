Descarta Rene Mejía contraer deuda pública

Por Josefina Herrera

El presidente municipal de Amealco, René Mejía Montoya, indicó que no se tiene contemplado el contraer deuda pública durante el tiempo que le queda de su gestión, esto debido a que ya no sería revolvente.

Explicó que se tuvo la oportunidad de poderlo hacer en el primer año, sin embargo al no lograrlo, ahora para este segundo ejercicio fiscal sería más complicado el poder reinvertir ese recurso, por lo tanto está opción está descartada para su administración.

“Estamos muy bien, no tenemos considerado solicitar empréstito porque si no lo hice en el primer año que me daba la oportunidad de reinvertirlo no lo voy a hacer en el segundo que ya no, tiene que ser revolvente, Amealco no tiene como resarcir esa deuda, no tiene como darle vuelta, entonces la idea era al principio y si no pudimos nos quedamos así”.

El alcalde señaló que no se pudo concretar este proyecto en su momento, y ahora deberán trabajar con lo que se vaya obteniendo para poder dar los resultados esperados.

Al respecto, declaró que hay situaciones que pudieran complicar el ejecutar algunas acciones que son prioridad para su gobierno debido a la forma en la que se obtienen los ingresos, pero ello no debe impedirles el seguir sacando adelante al municipio.

“Ya no sería revolvente, ya no habría forma de pagarlo, no hay forma de cómo poder recuperar una deuda. No pudimos concretar un proyecto sólido para poder lograr hacerlo revolvente, estábamos manejando algunos proyectos precisamente para generar ingresos a la asesoría, en Amealco se usan mucho los usos múltiples y de alguna forma no se paga predial, muchas situaciones que de alguna forma impiden que haya gasto corriente con recursos propios, entonces la idea de adoptar un crédito era precisamente para generar algo, algún negocio, algo que pudiera generar ingresos a las arcas municipales y pues no pudimos, trabajamos con lo que tenemos, y con lo que tenemos lo saneamos cada día más para que pueda dar resultados”.

Finalmente, dijo que el primer año suele ser el más complicado para los gobiernos entrantes por diversas situaciones en las que reciben las administraciones, sin embargo seguirá firme en trabajar con lo que se tiene y priorizar temas como es la salud y la seguridad.

“Este es el inicio por supuesto, el primer año cuesta mucho trabajo, el acomodo de la gente, de mi misma persona, el acoplo de muchas situaciones, sin embargo tenemos buenos números, y la intención es que para el siguiente año elevemos esos números mes a mes. Vamos a priorizar obviamente salud y seguridad”.