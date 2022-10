Gracias a Médico Contigo, Emma mejoró su calidad de vida

Doctores llegan a su hogar para revisarla, darle seguimiento y sus medicamentos

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Emma Olvera es una queretana que junto con sus hermanas vive en San Francisquito, después de buscar por todas partes ayuda médica, pero teniendo en cuenta sus problemas para trasladarse, dieron con el programa de Médico Contigo del municipio de Querétaro, el cual ha mejorado su calidad de vida en gran medida, controlando sus padecimientos y quitándoles el dolor.

Las tres hermanas son de la tercera edad, así que salir ya no es tan sencillo para ellas, por ello cuando encontraron y se afiliaron al programa de Médico Contigo se pusieron felices, ya que tienen servicio de calidad en su propio hogar.

Emma tiene artritis reumatoide, diabetes e hipertensión, enfermedades que si no son atendidas traen consecuencias fatales, platica que está muy contenta con el servicio: “estoy muy contenta, el doctor muy atento, muy bien, mi hermana se puso mal del azúcar. Se le bajó hasta 24, entonces luego luego mi sobrina le avisó al doctor, y el doctor vino a verla”.

Además, comentó que debido a las secuelas de diabetes, su hermana solo puede trasladarse en silla de ruedas, “Nos cuesta mucho trabajo porque ella no puede caminar. Cuando se pone mal no puede salir, se pierde. Le habla uno y no oye. Necesitamos que venga alguien a verla y nos cuesta mucho trabajo que vengan”, relató preocupada, pero exponiendo que ahora todo es diferente y solo tienen que hacer la llamada para que los médicos lleguen a su casa.

Allan Hernández es el doctor que las atiende, quien platica que desde la primera cita detectó que, a falta de un tratamiento adecuado, había desarrollado una infección severa a consecuencia del Pie de Charcot, (trastorno degenerativo de las articulaciones en el que se presentan lesiones y traumatismos a causa de la diabetes) y de no contar con el tratamiento adecuado Emma tendría que recurrir a la amputación de ambos pies. “Ella padece artritis reumatoide ya con muchas deformidades, sus pies ya son ineficientes” agregó.

Como la señora Emma ya no busca operarse, se le ha dado un tratamiento con antibióticos y analgésicos, además de que se le dejan algunos ejercicios y, según comentó el doctor, ella le echa muchas ganas hace sus ejercicios, mantiene una dieta y está al pendiente de tomarse sus medicinas.

“Lo que estamos haciendo es mantenerla, ya sea en sus enfermedades que ya padece que son diabetes e hipertensión, lo más controlada posible y su artritis reumatoide lo más controlada posible” agregó.

Con el programa Médico Contigo, Emma Olvera y sus dos hermanas han tenido acceso a la atención gratuita de un médico general, al abastecimiento de medicamentos básicos y la toma de muestras para estudios de laboratorio hasta su domicilio; un apoyo que ha marcado un antes y un después en su salud y su calidad de vida.

En el último año el programa Médico Contigo atendió a 13 mil 831 queretanas y queretanos que pertenecen a grupos de adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad o mujeres embarazadas, a través de servicios como atención médica gratuita y a domicilio; análisis clínicos, medicamentos, ultrasonidos y entrega de aparatos funcionales. En total, desde su creación, a través del Sistema Municipal DIF, este programa ha brindado apoyo a 35 mil 879 personas.