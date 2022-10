Hermano de Luis Miguel sale en defensa de Luisito Rey

Alejandro Basteri lanzó una línea de ropa con estilo italiano en honor a su madre Marcela, quien desapareció cuando él era un adolescente y hasta el día de hoy no se ha sabido más de su paradero.

Debido a que en la serie de Luis Miguel se revelaron los presuntos abusos que el padre del cantante cometió en contra de su familia, pero en especial del intérprete y su madre, Alejandro confesó en entrevista para un programa argentino que no tiene muchos recuerdos de esos momentos.

“Creo que abrieron demasiados canales, donde probablemente yo por canales de protección propia no me acordaba, tenía un bloqueo total… yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y más ya no me acuerdo, porque lo tengo bloqueado”, manifestó.

No obstante, al hablar de Luisito Rey, Basteri destacó: “Mi papá era hijo prodigio, mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo, tuvo una vida muy difícil, creo que la época de Franco, como todo tipo de eventualidades que tiene que ver una serie, te agrandan te ponen situaciones demasiado…”.

Asimismo, el hermano del cantante nacionalizado mexicano reiteró que el personaje de su padre no era tan apegado a la realidad. “Es muy exagerado, mira, mi papá era niño prodigio, era de los Gallego de no sé cuánto tiempo, era el hijo menor que llevó a toda la familia, adelante”.

Por último, Alejandro recalcó que mantiene una buena relación con sus hermanos, y por el aprecio que les tiene nunca revelará el lugar donde pueden ser ubicados.

“No te puedo decir dónde está ninguno porque son todos misteriosos. Siempre hemos sido muy cuidadosos en el tema privado, y está es una cuestión por respeto, antes que nada, porque hay muchas personas involucradas, entonces digo, para qué expones cosas que probablemente no deben de salir”, declaró.