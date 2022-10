Reconoce Luis Nava la labor de los médicos

Domínguez anunció el fortalecimiento del programa Médico Contigo

En el marco del Día del Médico que se conmemoró este 23 de octubre, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava junto con su esposa y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, se reunió con los médicos del programa Médico Contigo y junto con algunos pacientes beneficiados de su labor, les compartieron su respaldo y reconocimiento por trabajar día con día para procurar la salud a las personas y familias que por su situación de vulnerabilidad más lo requieren en la capital.

Frente a las y los 33 médicos del programa, Arahí Domínguez afirmó que desde el Sistema Municipal DIF se ha proyectado darle impulso y, de la mano con estos profesionales de la salud, contribuir a la mejora continua de Médico Contigo.

“Siempre queremos seguir fortaleciendo estos programas maravillosos porque sabemos que son en beneficio de toda la población. Yo me siento orgullosísima de ustedes porque se la rifan día con día y son nuestro principal filtro directo con los beneficiarios. De nuevo, de corazón, no me voy a cansar de decirlo, muchísimas gracias”, dijo la presidenta del DIF.

En su oportunidad, Luis Nava reconoció el trabajo del Sistema Municipal DIF para hacer realidad este programa: “Hay temas que he asumido como retos personales que sé que son muy complejos, que sé que son muy complicados implementarlos, llevarlos a cabo, y la verdad es que (en el equipo del SMDIF) siempre se la han rifado y han hecho posible; han hecho realidad que estos compromisos se vuelvan programas en beneficio de la ciudadanía”,

A la fecha, señaló el alcalde, Médico Contigo ya cuenta con un padrón de más de 35 mil beneficiarios, entre personas adultas mayores, con alguna discapacidad, mujeres embarazadas o población abierta con alguna vulnerabilidad.

En representación de las y los beneficiarios, la señora Francisca Estrada, de 63 años de edad, dijo estar muy agradecida con el programa porque en su caso le apoyó en tiempos de pandemia, cuando no tenía acceso a seguridad social: “No sabía a dónde ir. Me sentía vulnerable y asustada y con la pandemia todavía. Llegan estos jóvenes maravillosos a mi puerta, me explican el programa y empiezo a conocer cómo funcionaba. Cada vez me sentía más tranquila y agradeciendo, una bendición de Dios, que eso fue este programa. Que en un momento de vulnerabilidad, ustedes estaban ahí para guiarnos un poquito y que nuestros problemas no fueran creciendo por falta de atención”.

Vale destacar que el programa Médico Contigo que implementa el Sistema Municipal DIF, actualmente cuenta con un padrón de 33 médicos, 16 de los cuales, brindan atención médica a domicilio; siete en cada una de las delegaciones; seis en las jornadas Contigo; tres están adscritos al programa de Concentradores y uno de ellos brinda consulta en el Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR).