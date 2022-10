Caso de Nathaly en manos de Fiscalía: Mauricio Kuri

Por Tina Hernández

Noticias

Luego de que la familia de Florencia Nathaly Olvera Arteaga solicitara la intervención del Poder Ejecutivo para esclarecer el fallecimiento de la mujer, quien se presume perdiera la vida el 16 de octubre; el gobernador Mauricio Kuri González lamentó la pérdida, y expresó que desde el gobierno estatal hay disposición para escuchar a las familias.

La tarde de este lunes, familiares y amigos de Florencia se manifestaron de manera pacífica frente a Palacio de la Corregidora para solicitar al Gobierno del Estado su intervención en la investigación por la muerte de la joven, pues señalan irregularidades que podrían indicar la comisión de un ilícito, y no un fallecimiento por accidente de tránsito como lo dio a conocer la dependencia encargada de la procuración de justicia.

“Siempre estaremos dispuestos a escuchar a los ciudadanos. Tenemos una Fiscalía autónoma y con todo gusto podríamos intervenir sobre cuáles son los argumentos y poder ayudar a la familia”, comentó el mandatario estatal.

En cuanto a la estrategia de gobierno del estado por erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad, el gobernador precisó que se trabaja en la reconstrucción del tejido social.

“El tejido social, lo hemos dicho una y otra vez, el tejido social. Seguimos con nuestro programa social de ‘Respeto, somos Queremos’. Ayudar mucho a las mujeres”.

Irregularidades que señala la familia

Entre las anomalías que los familiares señalan en el caso se encuentran que el hombre, Moisés “N”, que recogió a Nathaly en su casa, el sábado 15 de octubre a las 19:07 horas, no comunicó del accidente, que se presume ocurrió el domingo 16 a las 5:00 horas, a los padres de la mujer hasta domingo cerca de las 21:00 horas.

Que Moisés “N”, en presencia de otro hombre, Humberto “N”, se vio en el lugar del accidente cerca de las 8:00 horas del domingo, y a pesar de ello, Humberto preguntó a la hermana de Nathaly, si sabía algo de ella.

Que a las 21:00 horas del domingo Moisés y Humberto entregaron el teléfono de Nathaly a sus padres, pero apagado, sin embargo este tenía pila suficiente.

Además previo a rendir su declaración (noche del domingo), Moisés eliminó todas sus redes sociales posterior a la hora del accidente, pero previo a que diera aviso de lo sucedido a los familiares de Nathaly, había subido a Instagram una historia donde se observaba viendo Netflix en su casa.

Además, se presume que en su declaración informó que en el accidente perdió el conocimiento, despertó y Nathaly ya no se encontraba, por lo que procedió a ser atendido por paramédicos en el lugar, no obstante –a decir de los familiares de la joven- no hay evidencia de que sufriera un golpe y protección civil Huimilpan y policía estatal negaron haber atendido a alguien en el lugar, pues cuando llegaron los servicios de emergencia Moisés “N” ya no se encontraba en el sitio y solamente se encontró el vehículo accidentado, confirmando que al momento del accidente Moisés nunca notificó de la desaparición de algún acompañante en el accidente.

Además, los padres de la joven indican que el cuerpo de Nathaly se encontró a 80 metros del vehículo, descalza, con los pies limpios, el vestido levantado a la cintura y sin ropa interior.

Asimismo los padres presumen que la necropsia de ley indicó fractura de dos rodillas, fractura de cadera, fractura en un brazo, fractura craneoencefálica, estallamiento de vísceras y un pulmón colapsado por lo que descartan que la joven pudiera caminar lejos del coche.