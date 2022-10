Ninel Conde no se presentó a concierto en California

Ninel Conde no se presentó a trabajar al evento ‘Taco and Michelada Fest’ de Lynwood, California, realizado este fin de semana.

La cantante y actriz dijo que no se presentó porque no le cumplieron lo acordado: “No me sería posible presentarme por cuestiones de intermediarios que no cumplieron las condiciones para que yo pudiera viajar. No completaron el 50% de anticipo para la fecha”.

Noel de Sin Bandera, Garibaldi, Dj Kane ex Cumbia King y La Original Banda El Limón fueron quienes formaron parte de la cabeza del cartel del evento, junto con Ninel Conde que, finalmente, optó por no presentarse al festival.

Algunas de las agrupaciones asistentes al evento consideraron que la gente no asistió a causa de la “mala logística” y “falta de publicidad del evento”.

Ivonne Montero fue otra de las artistas que conformaron el cartel del evento. La actriz y cantante mencionó que ella no estaba al tanto de la organización y que solo iba al evento a presentarse frente a su público.

Cabe mencionar que, fue la primera vez que ‘Taco and Michelada Fest’ se organizó en California. Fue un festival pensado para dos días, con la presencia de taquerías de Los Ángeles, las mejores cervezas, ambiente familiar y una duración de 11:00 am hasta las 10:00 pm.

Por su parte, Ninel Conde se encuentra en Miami ya que está grabando un programa de televisión con Laura Flores.

Otro evento que se llevó a cabo en San José, California fue un concierto de Lupillo Rivera. Sin embargo, el evento también fracasó ante la falta de aforo. Hubo personas que quisieron la devolución de su dinero, incluso, se inconformaron con el staff del concierto de Lupillo Rivera.

Más que hechos aislados, son síntomas de la crisis que envuelve al medio artístico frente a la baja asistencia del público a los eventos masivos.

Si bien, los organizadores han optado por hacer eventos que reúnan a más de un o una cantante, lo cierto es que también tienen que competir con otros conciertos de artistas internacionales y demás oferta en el rubro del entretenimiento.