Al Gobierno Federal no le interesa el campo: Graciela Juárez

Por Sergio Hernández

Noticias

La diputada Graciela Juárez Montes, lamentó que cada vez más se ve muy difícil la situación del campo. Afirmó que hay que decir las cosas como son, al Gobierno Federal no le interesa el campo y menos el campo queretano.

“Le interesa el sur, a donde la mayoría de los programas se van. No es una grilla barata, es una situación real que estamos viviendo y que vamos a seguir alzando la voz y a seguirlo diciendo en los medios para que se sepa. Hay que decir a la gente del campo también que no es un tema estatal, que afortunadamente el gobernador ha estado apostándole, pero es imposible, él le tiene que sacar la cara al sector salud y a los programas sociales y también al campo, pero desafortunadamente no es suficiente porque el recurso de la Federación es fundamental para estos programas, por eso reitero el compromiso de seguir alzando la voz”, resaltó.

En el marco de la del Foro “El campo queretano rumbo a la sostenibilidad: captación de aguas superficiales” convocado por el diputado Juan Guevara reconoció, primeramente, el interés e intervención de los asistentes, a quienes invitó a construir una propuesta con la participación de todos, a fin de presentarla e impulsarla ante las instancias correspondientes, contando en todo momento -dijo- con su respaldo y apoyo, así como con el de sus compañeros diputados de la Comisión legislativa que encabeza.

“El compromiso está de echarle para adelante. Esta propuesta no la voy a construir yo, la vamos a hacer en conjunto. En lo que corresponda al Poder Legislativo del Estado, la Comisión que presido está a sus órdenes para que trabajemos en este propósito. Sé de las limitaciones, pero también sé de la voluntad y si algo se requiere en la política, es voluntad. (…) Tenemos que ir cerrando pinzas para buscar los recursos. (…) Los invito a todos, secretarios, directores, subdirectores, a que vayamos construyendo una propuesta que podemos llevar al Gobierno Federal, si es necesario que veamos al presidente de la República, lo vemos; si es necesario ver al gobernador, lo hacemos. Pero ahora que se están construyendo los presupuestos, es importante que veamos qué es lo que necesitamos”, resaltó el legislador.

Se pronunció por realizar una evaluación de los programas para determinar qué funciona y que no, además de determinar qué se requiere en temas de presupuesto. Así como llevar a cabo las gestiones pertinentes para la continuación de los programas de empleo temporal para la conservación de suelos, de presas y cuerpos de agua: “¿Por qué no lo justificamos y presentamos para que se vuelvan a activar? ¿Por qué no hacemos un programa que venga de ustedes?, personas que conocen bien el sentir de todos los municipios. Cuenten con nosotros, lo que nos toque empujar, lo vamos a hacer”, apuntó.

En el tema de aguas superficiales, los invitó a que como Gobierno -federal o estatal-, como Poder Legislativo, marquen un antes y un después. “Recordemos el caso de Monterrey hace unos meses con el problema del agua, preguntémonos qué podemos hacer para que esto no ocurra. (…) Es importante dejarnos de los discursos y llegar, con la experiencia que ustedes tienen, con propuestas concretas ante gobierno estatal, gobierno federal y Poder Legislativo. Con estas voluntades podemos hacer algo”, concluyó.