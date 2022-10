Por Sergio Hernández

Noticias

Aprueban en comisiones reformas al código ambiental las fracciones de Morena y Verde; el PAN se abstiene, aunque adelantó que en el pleno –hoy se lleva a cabo- lo votará a favor.

El diputado Ricardo Astudillo a petición del diputado Antonio Zapata leyó todo el dictamen -35 minutos- después Zapata no votaría a favor y en entrevista dijo que era debido a que se estaban dejando fuera temas importantes como “agua y aire”. El diputado Astudillo dijo que si había “socializado” la iniciativa y tenía el respaldo del PAN y Querétaro Independiente al referirse a la expresiones de Zapata dijo que cada quine vota como “quiere” y que no se sentía frustrado, por no alcanzar un acuerdo en la comisión.

Astudillo Suárez dio a conocer que en este primer paquete de reformas que se aprueba, entre otros, se le dan facultades y se definen claramente las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia ambiental.

Informó que se revisó la Ley General Forestal, con el fin de que las disposiciones locales no se contrapongan con las federales y exista una coordinación entre éstas.

Por otra parte, se promueve que los programas de reforestación en los municipios con organizaciones o con el gobierno federal sean formales. Además, se consideró necesario que estos sean tomados en cuenta en las políticas ambientales y en los temas forestales del estado; y la obligación de los municipios de actualizar sus programas de ordenamientos ecológicos y la necesidad de ser inscritos ante el Registro Público.

Anunció que dentro de este paquete de reformas se consideró la importancia de contar con monitoreos precisos de lo que tiene que ver con la contaminación auditiva. En la información oficial del poder legislativo se omitió que el diputado Zapata se había abstenido.