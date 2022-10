Necesario fortalecer al sector pecuario Rosendo Anaya

El titular de SEDEA asistió a una reunió de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Rosendo Anaya Aguilar, asistió a una reunión de trabajo con organizaciones nacionales del sector pecuario, convocada por la presidenta de la Comisión de Ganadería de la LXV Legislatura, María del Refugio Camarena Jáuregui.

Durante su participación, el secretario señaló que dicha reunión refleja la necesidad de apoyo que existe, no sólo en una entidad federativa, si no en todo el país, y aseguró que desde el gobierno que él representa trabajan “cuesta arriba” ya que los recursos estatales no son suficientes.

“No hay forma de que el productor pueda salir solo adelante, pero tampoco hay forma que el presupuesto de los municipios o de los estados puedan apalancar la cantidad de recursos que se tenían de 2018 para atrás. El sector primario es fundamental ya que sin él los demás sectores no se pueden desarrollar y yo; por ejemplo, con los campesinos de temporal que he tenido la oportunidad de platicar, el 70 por ciento de ellos ya no quieren sembrar y eso nos traerá otras consecuencias como falta de follaje por mencionar algo”, compartió.

Asimismo, el funcionario estatal destacó la importancia de crear conciencia en los tres órdenes de gobierno, así como fortalecer a los agricultores, campesinos, ganaderos, acuicultores y todos aquellos que se dedican a la producción de alimentos, ya que es el sector que alimenta a toda la población mexicana.

“Tenemos que fortalecer al sector y es un tema que no podemos dejar a un lado, entonces tenemos que crear conciencia aquí en la Comisión, pero también con los gobiernos, ninguno se puede salir de la responsabilidad porque será la única manera de no ver la situación más complicada de cómo la estamos viendo en la actualidad”, concluyó.