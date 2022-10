Mauricio Kuri es un estadista MALH

Por Sergio Hernández

Mauricio Kuri es un político distinto, se comporta como un estadista, resuelve los problemas de la gente y no le interesa sí la 5 de Febrero lo vaya o no a catapultar, ataja el cuatro veces legislador por cuatro partidos distintos, Marco Antonio León Hernández.

“En mi opinión y de lo que conozco a Mauricio (Kuri) no es algo que le preocupe si esta obra es su sepultura o su catapulta. Me voy a ver muy panista, pero esta bien, lo que le preocupa a él, es resolver el problema de vialidad punto”.

Agregó que Kuri es un político distinto “sin duda” no vote por él, agregó, porque en las últimas elecciones lo hice en cascada por el PRI, pero a mí me convence el gobernador, por entrarle a los problemas de frente, eso es bueno, y no que los rehuya.

Sostuvo que un estadista piensa en resolver los problemas a largo plazo y el político electorero en el lucro y es que decían “cuál es la obra que nos va a dejar votos… por que el drenaje no se ve, por eso me parece que el actuar del gobernador esta haciendo lo correcto”.

Y más allá del costo político, dijo, y no sé si ya se afilió al PAN, pero viene de un ejercicio ciudadano que estuvo cerca de estar en un gabinete priísta, y entonces hasta el PRI lo quisieran.