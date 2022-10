TEQUISQUIAPAN IMPLEMENTARÁ OPERATIVOS PARA DÍA DE MUERTOS

El municipio de Tequisquiapan implementa diversos operativos de Seguridad, Protección Civil y Servicios Públicos para garantizar que las personas que acuden a los 4 panteones (2 en la cabecera y 2 en comunidades) durante los festejos de Día de Muertos, disfruten de espacios adecuados y se atienda a las normas sanitarias.



Por instrucciones del presidente municipal, Antonio Mejía Lira, se encomendó a los titulares de las dependencias en mención para que, desde el viernes 28 de octubre se disponga a los uniformados que estarán vigilantes de los camposantos, pero que también colaborarán en el esquema de movilidad.



En el acceso de los panteones habrá un filtro para la aplicación de gel antibacterial, el uso del cubrebocas es opcional, pero sigue siendo recomendado.



Para el panteón municipal 1 ubicado en la calle Niños Héroes, se abrirá al público a partir de las 7:00 horas y se cerrará a las 19:00 horas; el acceso será por la calle en mención y la salida por 5 de mayo.



Se colocarán comerciantes de flores en calle Ampliación Matamoros y de comida en Calle Nicolás Bravo, no se permitirá el acceso de bebidas alcohólicas ni vendedores ambulantes, abra cierre de vialidades el día 2 de noviembre en la calle Niños Héroes.



En tanto para el panteón 2 será el mismo horario, sin acceso a vendedores ambulantes y bebidas alcohólicas.



A las personas que visiten los panteones se les pedirá que procuren limitar su estancia para prevenir aglomeraciones. Se recomienda que, si acuden menores de edad, estén siempre acompañados de sus familiares.

















Como medida preventiva no se permitirá acceso a grupos musicales o banda para aminorar la estancia, además de que queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes al interior de los panteones.





Lugar ​Fecha​ Horario



Panteón #1 (Centro)​29,30 y 31 de octubre ​7:00 a 18:00 horas

​01 y 02 de noviembre​ 7:00 a 19:00 horas



Panteón #2 (Col. La ​29,30 y 31 de octubre​ 7:00 a 18:00 horas

Lagunita)​ 01 y 02 de noviembre. ​7:00 a 19:00 horas



Panteón La Fuente​Todos los días ​7:00 a 22:00 horas



Panteón El Tejocote​Todos los días​ 7:00 a 19:00 horas





Movilidad



A partir del arranque del operativo se establecerá señalética vial en la periferia de panteón 1 en colonia centro. No se consideran cierres de vialidades en su totalidad; sin embargo, se recomienda que, para agilizar la circulación los conductores que van con dirección al centro, utilicen la calle Niños Héroes.



En tanto que la salida del centro hacia la zona norte de la carretera 120 San Juan del Río- Xilitla, pueden utilizar Mariano Matamoros, Juárez oriente, Colegio Militar y Hacienda Grande de la Asunción.