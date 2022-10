Hoy se levanta paro UAQ

Tras cuatro semanas de paro, fue aprobado el pliego petitorio y se signó convenio con el que se da fin al paro

Por Jahaira Lara

Noticias

Con la firma del convenio que deriva del pliego petitorio presentado por Facultades Unidas UAQ, el cual contiene los acuerdos entre las partes para garantizar espacios universitarios seguros, inclusivos y libres de violencia, es como se dio fin al paro estudiantil que se mantiene desde el pasado 30 de septiembre en la Universidad Autónoma de Querétaro.

En presencia de 55 de los 56 integrantes del Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios y alumnos integrantes del movimiento estudiantil, fue como inició la sesión extraordinaria con un retraso de cerca de 15 minutos; fue así que tras escuchar a los estudiantes paristas entonar el himno representativo del movimiento, se dio paso a la lectura de los 28 puntos que integran el pliego petitorio y de las respuestas recibidas por la autoridad universitaria para cada uno.

En este sentido, los estudiantes dejaron en claro las exigencias de espacios universitarios libres de violencia en razón de género, diversidades y disidencias sexuales; lo anterior tras dirigirse a docentes, administrativos y universitarios, a quienes se les señaló que no se tolerará la misoginia, LGBTfobia, estereotipos de género, ni cualquier tipo de violencia al interior de la institución.

La lectura del convenio la realizó la rectora, Teresa García Gasca, documento en el que se destaca que es resultado de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que sostuvieron los universitarios paristas y la Rectoría durante los días 24, 25, 26 y 27 de octubre para abordar los puntos del pliego petitorio. Además de enfatizar que tiene el objetivo de levantar en definitiva y sin reserva alguna el paro estudiantil.

Se precisó que las partes reconocen que la violencia de género que observada al interior de la institución, es un problema estructural que aqueja a la sociedad y se deben encontrar soluciones en cada campus y unidades académicas de la universidad. Es sí que se reconoció la insuficiencia de los mecanismos institucionales implementados a la fecha para la atención de esta problemática y se aprecien las posibilidades de mejora en beneficio de la comunidad universitaria.

“El paro estudiantil que se ha vivido en estos días ha permitido un espacio de reflexión y representa una nueva oportunidad para fortalecer al interior dichos mecanismos, como también para crear aquellos que sean pertinentes y atender no solo la violencia de género sino otras que puedan presentarse así como la posibilidad de consolidar vínculos con instancias externas que hagan posible la atención a la problemática en cuestión”.

Se señala que para dar viabilidad a las exigencias de los estudiantes y materializar los derechos y peticiones expuestas por Facultades Unidas, los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo formen parte integral del convenio para atenderlos a corto, mediano y largo plazo; siempre y cuando no sé contravenga a la normativa universitaria.

“Este instrumento será orientador y base del diálogo para así trabajar en la resolución permanente de la problemática que dio origen al paro estudiantil”, se destaca, al reiterar se que la violencia de género será considerada como causa grave de responsabilidad aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Con el fin del paro, los estudiantes entregarán las instalaciones universitarias a las autoridades este sábado a las 12:00 horas; por lo que previa revisión de las instalaciones universitarias, las actividades académicas, de investigación y administrativas, deberán reanudarse a las 12 horas de este sábado, principalmente aquellas relacionadas con la investigación y el 3 de noviembre se retomarán las clases.

Durante la firma del acuerdo se detuvo la transmisión en vivo, para posteriormente dar paso al mensaje final de los estudiantes y la rectora Teresa García Gasca, en el cual la académica pidió disculpas a las personas que no han encontrado la respuesta necesaria ante casos de violencia de género y reconoció que convivir y estudiar en espacios libres de violencia es una aspiración justa de todos, pero es necesario, dijo, que el entorno de paz se construya con la participación decidida de toda la comunidad y medidas inteligentes.

Reconoció que hasta el momento no se ha logrado atender a todas las personas que lo han requerido de forma puntual y oportuna; tampoco que las personas sientan confianza en los procedimientos institucionales y los ubliga a acceder a otras alternativas.

“Hemos dado un paso grande en esta dirección, un beso y que urgía Y que debe ser seguido por otros. Hoy varias universidades del país manifiesta en el mismo problema las y los estudiantes dan cuenta que las medidas tomadas para enfrentar y erradicar la violencia de género no han sido suficientes y la situación no sobrepasa; No porque las universidades seamos nido de acosadores y violadores cómo se ha hecho pensar sino porque las universidades son los reflejo de la sociedad”, mencionó, al aceptar que se deben cambiar las estrategias para conseguir una universidad segura.

Reiteró qué no es falta de compromiso ni de trabajo que no se hayan logrado los resultados deseados, pues dijo que es un problema enorme que requiere de la participación de todos. Por ello, hizo enfasis en qué el movimiento estudiantil es relevante porque logro que toda la comunidad universitaria diera cuenta de que la violencia de género es un problema real.

El paso que se da tras un mes de paro, apuntó, resultó “altamente costoso”, sin embargo, se tomaron los tiempos para lograr acuerdos.