Entrega Mauricio Kuri rehabilitación de calles en El Organal

Se verán beneficiados 2 mil 900 habitantes

Por Josefina Herrera

Noticias

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, realizó la entrega del mejoramiento de cuatro calles en la comunidad de El Organal en San Juan del Río, con una inversión de 9.03 millones de pesos que beneficiará a dos mil 900 habitantes.

Al dirigir su mensaje, recordó cuando acudió a esta comunidad en tiempo de elecciones y pidió el voto de confianza, no para transformar la vida de él, sino la de la ciudadanía misma, y con esta obra, indicó que la finalidad es ir mejorando las condiciones en las que viven estas familias.

“Cuando yo vine por acá y les pedía su confianza el año pasado, yo quería venir aquí para transformar no mi vida, sino para transformar la vida de la gente que confía en mí, y creo que cuando ves como estaban antes las calles y como están ahora pues sí se ve mucha diferencia, yo no me puedo imaginar cuando ustedes salían con sus hijos de la escuela y que estaba lloviendo, y caminaban por aquí cómo se ponía el lugar, o cómo podían estar caminando, la verdad no es la dignidad que nos merecemos, pero esto lleva un tiempo, hay que pagar el costo para poder tener lo que tenemos”.

El mandatario estatal refirió que le gustaría poder abarcar más, pero sólo se cuentan con ciertos recursos y capacidades, por lo tanto tienen que ver la manera de recortar lo más que se pueda en gasto y poderlo invertir en lugares donde hay mayores carencias.

“Estoy convencido que en Querétaro no debe de haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, todos somos queretanos, ya sean los que nacieron aquí o los que llegaron por convicción, falta mucho por hacer, yo soy de las personas que creen en el fruto del esfuerzo, me gusta chambear y me gusta sobre todo dar resultados, estamos haciendo muchas obras en la capital, en San Juan del Río, y este municipio está muy por debajo del que se debe aspirar, pero eso lo hacemos entre todos, pues no los puede hacer solo gobierno, si no debe ser entre todos los ciudadanos, y lo hacemos en conjunto para poderlo llevar a siguiente nivel”.

Al hacer el uso de la voz, Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado (SDUOP), indicó que ésta es una de las comunidades que aún padecía de calles en mal estado, y aunque es una de las localidades más pobladas y productivas del municipio, ha carecido de equipamiento básico.

“Sus calles irregulares y sin pavimento los convertían en una zona insegura para el tránsito debido a los escurrimientos en épocas de lluvias, los accesos para las viviendas se volvían una parte dificultosa, además sus vialidades se convertían en arroyuelos y desniveles lo cual generaba abundante lodo, siendo esto un gran problema para los peatones y los automovilistas, aunado de que no contaban con banquetas topes ni señalamientos, lo que representaba un peligro”.

La obra consistió en la rehabilitación de las vialidades Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, Lindavista y Ezequiel Montes con pavimento empedrado empacado en mortero, cruceros de concreto, banquetas, guarniciones, bolardos, torrenteras y topes vehiculares.

Finalmente, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, reconoció el trabajo que ha venido realizando el gobernador del estado al municipio desde las primeras horas de su gestión, ya que su visita a esta tierra de palomas ha sido innumerable e histórica, pues en lo que va de este año se han invertido más de mil millones de pesos en obras que son muy significativas para el crecimiento y desarrollo de San Juan del Río.