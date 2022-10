Experiencia papal

Por Enrique Rabell

Tercera y última parte

Por fin a la hora denunciada entró en la plaza el Papa en el papamóvil que círculo entre la multitud. En la parte baja de la plaza, ondeaban las banderas vaticanas y de todo el mundo.

Entre otros, me enteré después, estaban aquellos mineros que estuvieron sepultados bajo tierra en Chile.

Al Papamóvil se desplazaba y de vez en vez paraba a saludar a alguien de esa multitud, cercano como es a la gente este extraordinario Papa Francisco.

Vinieron discursos en varios idiomas y saludos y después del mensaje del Papa Francisco, acompañado de dos guardias suizos y una persona que le asistía recogiendo los obsequios que le iban siendo entregados que a su vez colocaban en la zona del altar exterior, empezó a saludar a la gente que estaba cerca de mí, yo no los conocía pero me enteré por la transmisión en Radio Vaticano que ese día por ahí estaba el entonces eterno candidato opositor de México, qué según queda el testimonio narrado por los locutores televisivos en español para todo el mundo de habla hispana, el ahora presidente de México Andrés Manuel López Obrador, estaba a unos pasos míos a la izquierda, y según dijeron le intentó tomar la mano a su Santidad y éste sólo le acepto una carta y una medalla y como dijeron, le dispensó 26 segundos, comprensible por el tiempo y una figura líder mundial y que no le da tiempo de saludar a tanta gente y tanto tiempo, había también 100 parejas de novios en un lugar donde el papá pasó y los bendijo, me llamó la atención que algunas tenía notorio embarazo y al terminar la audiencia, le pregunté a una pareja que resultaron argentinos, me explicaron que ya tenían más de un año casados y que se inscribieron a una convocatoria para ser bendecido por el papa que en las audiencias públicas van 100 parejas elegidas de enamorados ya casados y refrendan sus votos, no que si hubieran comido la torta antes del recreo, pero bueno volviendo al relato principal, el Papa seguía avanzando, recibiendo muestras de afecto y obsequios y yo preocupado por ver la manera de sacarme una foto que diera testimonio de ese día especial, muy especial, sobre todo para mi, le había pedido a la señora cubana del paraguas me tomara un par de fotos, pero poco antes pasó un señor del Servicio Vaticano y dijo que él tomaría las fotos que no me preocupara y me dio una tarjeta donde más tarde podría adquirirlas, ya con esto me quede más tranquilo y además porque los húngaros del manuscrito voluminoso tapaban el ángulo visual de la señora de Cuba: Veía que efectivamente saludaba y prestaba atención por unos segundos a cada una de las personas que me antecedieron, mi nerviosismo iba aumentando, cómo resumir todo lo que yo le quería decir en segundos, traía los rosarios fuera de su estuche otros en una bolsa, un San Benito, que me regalaron para que fuera bendito y me cuidara por la vida, una botella de litro y medio de agua pura ya vendida en la mano así como unas fotos mías con monseñor Prigione y hasta un volante de los que suelo o solía repartir publicitando el teatro en Querétaro.

A punto de que tocará mi turno la garrafa de agua se deslizó y alcancé a ponerla en la silla que tenía asignada, tocó mi turno y sólo acerté mostrarle la foto pretendiendo que me ubicara por conmigo Monseñor Prigione, y le dije: “Santo Padre, lo estuvimos esperando el lunes en la función de teatro” —alzó la mirada y me dijo—: “no me dejaron ir, tuve terapia física de rehabilitación”, yo sabía que venía de visitar Cuba y New York donde, por cierto, beatificó a Fray Junípero Serra, que tanto hizo por nuestro Querétaro, pues antes de la respuesta me aventuré a entregarle el volante que anuncia esa obra en sus funciones de Querétaro, y fue cuando lo invité a venir y le dije: si va a México, visite por favor Querétaro, y me respondió: “Sí ya me lo pidió el sábado pasado, su Obispo Faustino Armendáriz, (ahora Arzobispo de Durango) y ya están checando mi paso por Querétaro, pero no depende de mí”,

—Allá le presentamos la obra, y lo invito al teatro de mi familia y yo invito el vino—le comenté y ahí fue cuando me lanzó esa mirada que me cobijo y me tendió su mano tomando la mía y agregó: “suena bien, suena bien”, el bienestar y el impacto que sentí , vibra en mi, su mirada y la calidez de su sonrisa, me hicieron y me hacen sentir aún profundamente bendecido, pasaron varios minutos y, a mi rudimentaria manera le seguí insistiendo, de manera estable que si venía a Querétaro aparte del teatro, lo llevaríamos a visitar el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Soriano, le dije que era una basílica menor y en mi ignorancia de cánones religiosos sólo me sonrío, cuando le pedí que la nombrará basílica mayor, cosa que mi amigo, el ahora arzobispo Faustino Armendáriz, me dijo que el rango de basílica menor, es muy importante y que por no ser capital según creo no puede ser basílica mayor, también le dije, buscando ya no entretenerlo, por último le pido, bendiciones para mi familia aquí presente, para sus amigos y sus familias, para mi país México, para mi estado Querétaro y para todos sus habitantes, y para todo el mundo, asi lo hizo retiró su mano y me hizo una bendición enorme, pausada, que les transmito a ustedes con mucho cariño esperando les sea para bien y los cuide y proteja.

Pensé que en ese momento seguiría saludando a las demás personas, pero no volteó y de un cesto tomó un rosario y me lo entregó en mi mano, ahora sé qué es una reliquia, por ese hecho, la cuido y lo conservo, a las demás personas el rosario, se los entrega, el guardia suizo a las personas que saluda el Papa Francisco; conmigo tuvo la deferencia de entregármelo él personalmente, bueno para no cansarlos por hoy, les mando algunas fotos de lo aquí narrado, también la bendición de SS el amadísimo Papa Francisco, que para ustedes solicité con el cariño y gratitud por su amistad.