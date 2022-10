Registra Santa Matilde sobrepoblación de perros

Por Josefina Herrera

La delegada de la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río, Yolanda Bravo, indicó que padecen de una gran sobrepoblación de perros, por lo cual ha tenido que acudir con las autoridades municipales para pedir de su apoyo.

En este sentido, mencionó que ya se dirigió directamente a la oficina de Desarrollo Agropecuario Municipal, pues este problema ha ido creciendo, y lamentablemente muchos de ellos es por situación de abandono.

“Me fui directo con el secretario de Desarrollo Agropecuario, y lo está manejando el licenciado Roberto Jiménez, me tuve que ir hasta oficina y la verdad es que sí llegué un poquito molesta con él porque desde que inicié yo como delegada metí oficios a Servicios Municipales y no me resolvían, yo no sabía que ya ellos no eran los encargados”.

La autoridad auxiliar comentó que hay alrededor de 80 perros asentados en la comunidad que no tienen dueño, y aunque ya la perrera acudió, desafortunadamente sólo se pudieron llevar a dos, pero dijo es importante que se actúe para que esta problemática no se vuelva mayor.

Aunque hasta el momento no se ha registrado algún ataque, mencionó que sí han llegado a aventar a niños o padres de familia cuando se pelean entre ellos, y antes de que pueda presentarse una situación mayor es importante que las autoridades lo consideren.

“Más o menos hay unos 80 perros callejeros que no tienen dueño, que llegaron a vivir aquí o ya sea que los abandonaron por ahí, porque también tengo gente que les dan de comer, entonces empiezan así, y hasta ahorita lo único que hemos sufrido es que llegan en la mañana los padres de familia a las escuelas a dejar a sus hijos y los perros se pelean entre ellos, han tirado niños y han tirado padres de familia también, pero no ha pasado hasta ahorita de ahí, se supone que me mandaron a la perrera el martes o miércoles de esta semana pero hasta suerte tienen los perros porque nada más se encontraron con dos en la calle”.

Señaló que para poder evitar que siga creciendo esta población deberá ser necesario multar a los dueños de los perros al momento de dejarlos salir a la calle o cuando sean sorprendidos abandonándolos, pues sólo así se podrá erradicar este problema.

Asimismo, informó que hace aproximadamente 22 días se aplicaron alrededor de 180 vacunas contra la rabia, sin embargo fue insuficiente para toda la población de perros que hay en la comunidad.