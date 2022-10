5 de Febrero, ¿caos real o mediático

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Muchas son las voces que aseguran que el tráfico es un desorden por las obras de 5 de Febrero, que es imposible retornar, que se tardan más de 40 minutos por traslado y que los agentes de movilidad son improvisados a los que les pusieron un chaleco verde y los mandaron a las calles… pero ¿es esto una realidad?, ¿se puede generalizar?

Cada uno de los usuarios tiene su realidad y en aras de vivir en lo personal esta experiencia hicimos algunos recorridos y esto fue lo que encontramos:

Salimos del área de Jardines de la Hacienda para tomar la lateral de Constituyentes con dirección al puente de Candiles y antes de llegar al retorno tuvimos el primer enfrentamiento con el tránsito, sin embargo alcanzamos a retornar después de unos minutos, no hablamos más de cinco. Nuevamente la lateral con dirección a 5 de Febrero se ve densa y el reloj apenas marca las 08:15 horas.

Entramos a los cuerpos centrales y el tráfico está fluido y a la altura del viaducto con la restricción de un carril se incrementa la carga vehicular. Decidimos seguir por la lateral a fin de llegar a Tecnológico y la fila para dar vuelta en esta importante arteria vial es muy larga, lo que nos obliga a pensar en el tiempo. Verificamos: han pasado 10 minutos desde que pasamos el retorno, son las 08:25 y vemos la larga fila. Hacer de tripas corazón, sin embargo avanzamos y en el lapso de tres semáforos, aproximadamente llegamos a Tecnológico. Ahí os toca el alto y vemos el trabajo de los agentes de movilidad, con su chaleco verde, tenis y pantalón de mezclilla, algunos uniformados de azul. Todos con amabilidad. movimientos de mano con franelas o instrumentos rojos y nos permiten avanzar hasta Pino Suárez, donde estamos las tres filas como en el arrancadero, libre la ciclovía y en dos minutos se nos permite avanzar y fluye el tránsito hasta Hidalgo.

Notamos que se forma un gran espacio, como la carga vehicular se va formando en tandas, pero todas fluyen. Nos estacionamos en la calle Justo Sierra, a fin de tomar unas fotografías. Son las 08:40 Hrs.

Retomamos el volante, para tomar el camino del Cerro de las Campanas para llegar a Hidalgo y enfilarnos con dirección a 5 de Febrero; está despejado, hasta el entronque con esta vialidad que siendo la más transitada del estado y estando en remodelación… transformación deberíamos señalar, se encuentra con una gran carga vehicular y nuevamente es el trabajo de los agentes de movilidad quienes van orientando a las preguntas y coordinándose para agilizar el tránsito en medio de tráileres camiones y vehículos.

El miércoles y nos enfilamos ahora hacia el viejo Hospital General. Nos desplazamos lento pero no a vuelta de rueda, vemos el Holiday Inn y el retorno de Zaragoza, lo que nos hace pensar en algo que resulta muy atractivo: el campo visual.

Nos acostumbramos a ver los puentes, a ver el paisaje de las azoteas arriba de ellos y a los toreros, vendedores y limpiaparabrizas debajo de ellos en las laterales.

Nos acostumbramos a ver la pintura grafiteada en sus paredes; la pintura sucia por la polución y de pronto nos encontramos, después de cuatro décadas con un panorama abierto, claro que ahora parece que circulamos por alguna parte de Ucrania con el escombro, las varillas retorcidas, las máquinas rascando, el ruido… pero vemos del otro lado, hay luz e inquieta el paisaje urbano… ¿así quedará?

Reportes de otra de nuestras compañeras nos indican que una vez tomando la 5 de Febrero, al anochecer, a la altura de la colonia Obrera con dirección a la salida a Celaya, nos indican que el tránsito era denso el jueves pasado, sin embargo se avanzaba lento pero se avanzaba, sólo que… de pronto desconocían el paisaje, no sabían bien por donde se encontraban, lo cual resulta lógico si estábamos acostumbrados a ver concreto y autos, a avanzar entre tráileres o camiones.

No se niega que hay problemas viales, que un recorrido o dos no nos marcan la realidad de toda la obra en su magnitud y sus impactos con los trabajos en tres turnos durante los siete días de la semana, que se agravarán con el retorno a clases en la UAQ y que al tiempo, la desesperación será un factor a trabajar y en esto juega un papel preponderante el Call Center, creado ex profeso, pero si podemos dejar testimonio de los trabajadores o agentes de movilidad que enfrentan al monstruo del tránsito vehicular y a la hidra de 10 mil cabezas de los automovilistas, que tienen que llegar a sus trabajos, escuelas, citas médicas o compromisos y se encuentran una ciudad dividida, con un trabajo permanente y una carga de datos, no necesariamente fidedignos, sobre el tránsito desquiciado, la pérdida de tiempo y los congestionamientos mayúsculos, que seguramente los podrá haber, pero que no es una constante, ni son permanentes.

Seguiremos informando.