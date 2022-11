Karol G: revela cómo se prepara su platillo favorito

Karol G es una exponente de Colombia por el talento musical, pero también ha dejado en lo más alto la cultura gastronómica de su tierra, junto a su hermana, en un episodio de “Made from Scratch”, la serie de “FUSE”. En aquella oportunidad, además de mencionar qué se come en su país, la dupla preparó pasta boloñesa entre charlas y risas. “Ragù alla bolognese”, es el nombre del platillo que aman las hermanas Giraldo y que tienen su origen en Italia. La salsa de esta comida que cocinaron las colombianas, lleva de ingredientes: apio, zanahoria, vino blanco, cebolla salteada, carne de cerdo y de res, puré de tomate y leche. Pero la receta original se hace con salsa de tomate.

A la hora de cocinar frente a las cámaras, Karol G y su hermana recordaron momentos hermosos de su niñez y otros no tanto. La intérprete de “Ay, Dios mío” mencionó: “Estoy representando a mi país y ha evolucionado. Colombia la pasó muy mal hace años…”. Y luego la artista siguió hablando de su tierra natal: “Para mí es hermoso dar a conocer nuestro país, la cultura, la música, por las cosas lindas”.

Una de las cosas que manifestó la ex pareja de Anuel AA es que se siente muy orgullosa de ser latina, de pertenecer a su comunidad: “Todo el mundo está escuchando nuestra música y es hermoso porque no importa el idioma, no importa la cultura, todos somos iguales”. Al hablar de su familia, Carolina Giraldo Navarro mencionó: “Puedo creer en ellos y es muy importante para mí contar con su opinión, su apoyo y su compañía. No quiero perderme en esta industria”.

En cuanto a la preparación de su platillo favorito, las hermanas primero comenzaron cociendo la pasta con un caldo de pollo, luego hicieron un sofrito con cebolla y mantequilla, y luego incorporaron la carne picada. Después la hermana de “La Bichota” comentó que se debe agregar el puré de tomate y el resto de los ingredientes, para formar una salsa espesa que será lo que dará cuerpo y sabor a la pasta cocida.