No quiso ser ama de casa

*La razón por la que Luis Miguel rompió con Aracely Arámbula

(EL UNIVERSAL).- Fue en 2005 cuando se conocieron Luis Miguel y Aracely Arámbula, o por lo menos empezaron a salir como pareja, ya que en ese año los artistas fueron captados por primera vez juntos, durante un romántico paseo en Venecia, Italia. La relación fue una de las más mediáticas, pero también fue una de las más celebradas en el mundo del espectáculo.

Lo cierto es que en 2009, Aracely y “El Sol de México” decidieron separarse entre rumores y especulaciones acerca de sus diferencias irreconciliables. Todavía hay revuelo y ecos de declaraciones en la actualidad y este año, en el programa argentino “Me gusta la tarde”, el ex mánager del hijo de Luisito Rey confesó el motivo por el cual los artistas se separaron.

Polo Martínez comenzó explicando en dicho programa: “Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con él…”. Luego avanzó en el motivo, haciendo referencia a los deseos de la actriz: “Y después cuando estuvo embarazada dijo: ‘yo voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho”.

En el comienzo de su proceso de separación, tanto “Luismi” como “La Chule”, fueron bastante discretos. Pero luego, fue la artista de 47 años la que tuvo que iniciar una demanda para que el padre de sus hijos, Miguel y Daniel, se hiciera cargo de la manutención. Sin embargo, el ex mánager contó en el programa que el cantante ganador de seis Premios Grammy estuvo muy enamorado y que de todas sus parejas, es a la que consideró como el gran amor de su vida.

El fin del romance llegó cuando Arámbula le manifestó a Luis Miguel que quería volver a trabajar de su profesión, esa es la verdad contada por una persona del círculo de confianza del padre de Miguel y Daniel. Pero lo cierto es que estos deseos de Aracely se dieron luego del nacimiento de su primer hijo, según recoge el libro “Oro de Rey”, de Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera (biógrafo oficial del cantante).?