Sanciona TSJ a 4 jueces por malos tratos

Uno de ellos pertenece al municipio de San Juan del Río

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que profesionales del derecho se quejaran sobre el mal actuar de los jueces en el estado de Querétaro, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, dio a conocer que en lo que va del año se han sancionado a cuatro de ellos, uno perteneciente al municipio de San Juan del Río.

En entrevista, señaló que desde el inicio de su gestión se ha caracterizado por implementar medidas disciplinarias en los servidores públicos, incluyendo a los jueces, esto con la intención de que la ciudadanía reciba el mejor trato posible al momento de tener que acudir a hacer alguna diligencia.

“Desde el inicio de mi gestión he estado muy cercana con los jueces y dentro de las medidas disciplinarias que yo implementé, inclusive con jueces, porque a veces pensamos que los jueces no participaban o no se incluían en estas reglas disciplinarias”, agregó.

La magistrada aseveró al decir que ha sido muy insistente con todos los servidores públicos, incluidos los jueces para dar la mejor atención, pues la persona que la mayoría de las veces acude a las oficinas del Poder Judicial está pasando por un procedimiento complicado y no es válido que se los hagan más difícil.

“Les he encargado mucho que sus equipos, los que están en el primer frente, los que atienden al público pero también ellos principalmente siempre tengan un trato adecuado y digno al usuario, porque luego vienen molestos, enojados por un procedimiento que están enfrentando y tienen que dejar su trabajo o su día por venir a una diligencia, y todavía se enfrentan con un servidor público encarado, grosero, prepotente, eso no lo vamos a permitir”.

Recordó que los usuarios pueden dejar una queja o denuncia sobre el trato que se les dio, y con base a ello es que se dan cuenta del actuar del mismo funcionario, por lo tanto a través de esta acción es que hasta el momento se ha determinado el sancionar a cuatro jueces por esta situación.

“Al interior del Poder Judicial recibimos las quejas, las denuncias, les damos trámite de inmediato y si se demuestra que el servidor público infringió en alguna regla los sancionados, ya tenemos incluso cuatro sanciones a jueces que antes no se daba, y tenemos un código de ética y un código de consulta que también compromete más a los servidores públicos en su actuar integro correcto y buen trato al público, de las cuatro personas sancionadas hay un juez de San Juan del Río”.