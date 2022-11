Diana Golden exige una disculpa pública de Alfredo Adame

Hace unos años, Diana Golden ganó la demanda que interpuso en contra de su ex esposo Alfredo Adame por difamación y daño moral, por lo que el polémico actor fue sentenciado a ofrecer una disculpa pública, además de dar una compensación económica a la parte afectada.

Sin embargo, Adame sigue sin cumplir los mandatos del juez, por lo que la actriz sostuvo que continuará luchando para que su ex pareja finalmente acepte lo dicho por la autoridades.

“Ya le debe tres multas al juez, no a mí, al juez, y espérense, que le falta su disculpa pública, él dice que no la va a dar, eso se lo mandó un juez. Entonces, yo no sé, yo no me metería con un juez tampoco a pelear, pero como no le importa, pues ya veremos en qué acaba todo esto”, manifestó en un encuentro con la prensa.

La celebridad sostuvo que su principal interés es la disculpa pública por los años en los que el ahora también DJ ha difamado su nombre y el de su familia.

“Más que el dinero, es la disculpa, sinceramente, porque son muchos años difamándome a mí, a mi familia, a mi madre santa que hace 15 años que está en el cielo; diciendo que era narcotraficante y que yo salí huyendo de Pablo Escobar ¡Por el amor de Dios!, cuando mi padre fue un cirujano plástico”, expresó.

Sobre la agresión que sufrió Alfredo Adame, la actriz se limitó a decir que probablemente haya sido a causa del “karma” que tiene por meterse en asuntos ajenos, dejando en claro que no le interesa lo que le llegue a suceder.

“Hay una cosa muy importante que se llama karma y luego a la gente se le olvida, y luego, por lo que yo vi en la televisión, porque obviamente yo no estaba allí y no me importa lo que le pase, pero ¿A qué te metes a una bronca que no es tuya? Me da igual, yo nada más dije: ‘Mira, hasta que se metió con alguien que sí le pegó ¿Para qué anda hablando tanto?’”, concluyó.

Hace más de 30 años, Diana Golden y Alfredo Adame decidieron casarse, no obstante, las cosas no funcionaron entre ellos y decidieron separarse a los cuatro meses.

Aunque todo apuntaba a que las celebridades ya no tenían nada que decirse, la vida los volvió a juntar en 2018 por la demanda que entabló Diana Golden en contra de Adame, después de que el presentador diera una entrevista donde hablaba mal de ella y la tachaba de “mitómana” entre otras cosas.

Tras un largo proceso judicial, a finales del 2019 la justicia falló a favor de la actriz y Adame fue sentenciado a pedirle una disculpa pública y darle una remuneración económica, algo que, hasta el día de hoy, no ha cumplido.