Fernando Colunga revela por qué no protagonizó ‘Malverde: el santo patrón’

Fernando Colunga reapareció ante las cámaras para dar promoción a la serie El secreto de la Familia Greco, tras ocho años alejado de telenovelas y otras producciones de la pantalla chica.

Debido a las especulaciones que surgieron porque en el año pasado rechazó protagonizar la serie “Malverde: el santo patrón”, el actor aprovechó las cámaras del programa De Primera Mano para aclarar el motivo que lo orilló a abandonar dicho proyecto.

“Eso te lo cuento rápido porque todo mundo decía, casi casi… a mí no me gusta aclarar tonterías, de que me fui, imagínate yo cómo soy, si me voy de veras de un camerino ya estando todo listo, además con una empresa de ese tamaño, ni modo que, o sea, es una burla que tú te puedas dar la vuelta e irte y no haya un problema detrás”, inició su explicación el intérprete mexicano.

Dejando entrever que fue una cuestión privada la que lo obligó a no participar en la serie de la cadena Telemundo, Colunga manifestó:

“Yo he trabajado de la mano y estuve trabajando de la mano del señor Marcos Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde, para mí fue una experiencia en su proyecto muy padre, porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje […], pero como tú sabes, a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas, yo tenía un problema personal, se vino lo del Covid, no podían arrancar, yo no podía viajar, y entonces se tomó la decisión a nivel administrativo, porque no soy yo el dueño de la empresa para decir ‘no voy y se acabó’, de que dejáramos pasar el proyecto”.

Para concluir el tema, Fernando contó: “dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro, puesto que ya hice otros dos, que si hubiera sido mi decisión decir ‘ahí dejo votado un proyecto, pues no creo que te digan ‘pues que regrese a hacer otro’, no vamos a felicitarlo”.

Finalmente, Colunga reiteró su deseo de permanecer alejado de las plataformas digitales como Instagram o TikTok.

“Yo no tengo ninguna red social, porque a mí me gusta […] atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas, que creo que en una red social no podría yo atender como se debe, ni con el respeto, ni el cariño, entonces prefiero estar a un lado […] y ocupar ese tiempo mejor haciendo un proyecto como El secreto de la Familia Greco que a ustedes puedan sorprenderlos”, culminó.