Lupillo Rivera sobre el veto a Alejandro Fernández

Lupillo Rivera salió en defensa de su colega Alejandro Fernández luego de que algunos medios de comunicación tomaran la decisión de vetarlo debido a que el cantante y su equipo no quisieron atender a la prensa en Guadalajara.

A pesar de que hasta el momento ‘El Potrillo’ no se ha pronunciado al respecto, el ex de Belinda sí habló del tema en entrevista con el programa Venga la Alegría.

“Yo no sé, no sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes ¿verdad?… no puedo comentar, pero tú sabes a veces también los artistas se cansan y hay que darles espacio también y es normal, como cualquier situación”, explicó Lupillo.

De la misma forma, el cantante de música regional mexicana también indicó una de las posibles razones por las que Alejandro no quiso encontrarse con la prensa.

“Es que a veces dicen cosas de más, que no existen, entonces ahí están las cosas. Yo creo que tanto mi trabajo como artista de aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa de investigar bien las cosas”, declaró.

Por otra parte, al hablar de su hermana Jenni y cómo la recordará este Día de Muertos, el intérprete manifestó: “Yo la recuerdo todos los días, siempre, y pues son recuerdos que siempre van a estar”.

Por último, Lupillo Rivera confesó el motivo por el que no pone ofrenda en su casa.

“No, fíjate que en la chamba no nos dejan, andamos para arriba y para abajo, pero, por ejemplo en el hotel ahorita que llegué ahí estaba, ahí puse una foto y eso es lo que hacemos”, detalló.