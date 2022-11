Paris Hilton y Pamela Anderson protagonizarán película de terror erótico

Paris Hilton y Pamela Anderson se preparan para protagonizar la próxima película de terror erótico Alone at Night, que será “un thriller sexy con música asesina”.

El resto del elenco lo completan Ashley Benson, estrella de Pretty Little Liars, Sky Ferreira, de Baby Driver, y la modelo Winnie Harlow.

La historia del filme seguirá a Vicky (Ashley Benson), una joven que ha pasado por una desgarradora ruptura y decide escapar a la cabaña remota de una amiga en el bosque para despejar su mente.

Cuando la luz de la cabaña se va, Vicky descubre que le espera algo inquietante en la oscuridad: un asesino enmascarado que está empeñado en destruir su auto.

Other Angle Pictures adquirió recientemente los derechos internacionales de la cinta que es dirigida por Jimmy Giannopoulos, a partir de un guión de Giannopoulos y Diomedes Raúl Bermúdez, según informó el sitio Deadline.

“Con Alone at Night quería hacer el tipo de película en la que me hubiera colado de adolescente. Slasher, stoner, un thriller sexy con música asesina”, dijo Jimmy a la publicación.

Y añadió: “Aunque los temas del aislamiento y la obsesión son tan antiguos como el tiempo, la cultura siempre crea nuevas formas de manifestarlos. Puedes aislarte pero no puedes esconderte”.

El estreno de la película está previsto para enero de 2023.

Con Alone at Night será la primera vez que Paris actúe en un largometraje desde Repo! The Genetic Opera, de 2008. Sus otros créditos como actriz incluyen Serpientes en el avión y National Lampoon’s Pledge This.

También ha aparecido en programas como The O.C., Veronica Mars y Supernatural.