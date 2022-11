Ricardo Arjona pospone presentación en Acapulco

Recientemente, Ricardo Arjona dio a conocer que suspendería la presentación que tenía contemplada este 30 de octubre, en Acapulco, Guerrero, como parte de su actual tour ‘Blanco y Negro’.

De acuerdo con el comunicado que subió el cantante en redes sociales, el concierto se habría cancelado por problemas con la empresa contratante, la cual “no reunió las condiciones básicas para realizar el concierto”.

“Lamentablemente la empresa responsable no reunió las condiciones básicas para realizar el concierto. No escenario, no techo, no equipos. Por lo tanto, lamentamos enormemente informar que el concierto de esta noche, a pesar de estar SOLD OUT, no podrá realizarse”, indicó.

Asimismo, manifestó que, con el fin “de cumplir con el público”, realizarán la presentación el día 31 de octubre a las 8 pm, en el mismo lugar de la fecha anterior, destacando que su equipo se hará cargo de los preparativos de este concierto.

“En nuestro afán de cumplir con el público, nos haremos cargo de hacer posible este concierto el día 31 a las 8pm en el mismo lugar”, expresó.

Finalmente, el guatemalteco lamentó los inconvenientes que esto pudiera ocasionar y dejó en claro que ni él o la empresa para la que trabaja tuvieron algo que ver con esta situación.

“Lamentamos los inconvenientes y esperamos entiendan que de nuestra parte y de la Arena GNP Seguros, hicimos todo lo posible para que esto no pasara”, concluyó.

Los próximos 3,4 y 5 de noviembre, Ricardo Arjona tiene contemplado una serie de presentaciones en el Auditorio Nacional, terminando así con las fechas pactadas en México.