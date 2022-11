Ferka denuncia haber sufrido maltrato psicológico

El pasado mes de septiembre surgieron rumores de separación entre Ferka y su pareja Christian Estrada, ex de Frida Sofía, y aunque en un principio lo negaron, en esta ocasión la integrante de “Las Estrellas bailan en Hoy” relató los motivos que la obligaron a terminar la relación con el padre de su hijo Leonel.

Durante la sección de Sofía Villalobos, “De lo que todo el mundo habla”, en el programa Hoy, la intérprete reveló que fue víctima de maltrato psicológico por parte de Estrada. “No supe poner límites a tiempo, no lo hice. Cuando uno está dentro de la relación, no lo ves”, explicó.

De la misma manera, la artista de 36 años recalcó: “Me amo mucho y dije ‘no más’, a pesar de que amara muchísimo a esa persona. Pero tengo que poner límites porque me amo, pero me confundí, me enamoré, me cegué”.

Poco después, Ferka confirmó que sufrió violencia emocional. “Es bien difícil, nos quedamos calladas por pena, por el miedo al qué dirán; con este carácter que tengo, sí pasa. Estaba muy ilusionada con la familia que estaba formando, creía que podíamos con muchas cosas, quería algo diferente para mi hijo, pero no se pudo. Es una pesadilla, yo tenía los planes de boda, con mi hijo, me creía con él”.

Y añadió: “Dice que yo agredí a su mamá y no fue así, fue al revés, lo que me dolió es que no se me diera mi lugar como su mujer y mamá de su hijo. Empecé a darme cuenta”, dijo la actriz, y resaltó que ese tipo de violencia “no deja moretones, no se notan; te minimizan, te quieren hacer menos tu autoestima. Te ignoran por completo, es horrible, la indiferencia es dolorosísimo”.

Al escuchar los señalamientos que Villalobos indicaba a los espectadores para evitar este tipo de situaciones, la artista manifestó que su única motivación es “que mi hijo sea feliz, que tenga un gran hogar, que tenga paz, eso es todo. Soy una mujer que tengo claro que tengo, no pasa nada, al toro por los cuernos”.

Horas antes de aparecer frente a las cámaras del matutino de Televisa, Ferka compartió un comunicado en Instagram para pronunciarse sobre el tema.

“Aclarando que todo lo que se ha afirmado en diversos medios de comunicación, respecto de la relación que sostuve con el padre de mi hijo y mi persona es una falacia. Yo demostraré ante las autoridades correspondientes la verdad de las cosas; ya que considero que los medios de comunicación no son la instancia adecuada para resolver temas que solo atañen a mi vida privada”, escribió la actriz.