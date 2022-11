Multitudinario Desfile de Catrinas

Ejército de zombies, calabazas, diablos y pokemones abarrotan el Centro Histórico

Por Daniela Montes de Oca

El objetivo era llegar el centro, el obstáculo fue que miles de personas querían lo mismo. La noche de este primero de noviembre se congregaron miles de personas en el primer cuadro de la ciudad, algunos para participar en el Desfile de Catrinas, otros para pasear por los atractivos o pedir dulces por las calles, por ello ni las aglomeraciones ni el tráfico faltaron en esta noche de terror.



El objetivo era llegar al Centro Histórico, escribirles un reportaje del desfile de Catrinas, del movimiento en las plazas y jardines, lo que pasó es que en un trayecto en el que normalmente haría 20 minutos, hice 2 horas.



Las rutas alternas, ya no son las mejores porque todos las toman, entonces aun sabiendo que me tocarían embotellamientos no pensé que de tal magnitud, salí de la zona de Jardines de la Hacienda pensando en que sin tráfico hago 15 minutos al centro, pero ya con la hora, los eventos y las obras seguro haría unos 40 minutos, fui ilusa o en otras palabras demasiado positiva.

Decidí irme por Constituyentes y hasta La Alameda, para entrar por Corregidora o alguna calle cercana. Una hora después apenas llegaba a la Alameda si volteaba a ver a los copilotos de otros carros veía a catrinas, minions, demonios y mucho más, algunos escuchaban Bad Bunny a todo volumen, otros rancheras, otros cumbia. En ese momento iba con una amiga que iba hacia plaza La Victoria, se bajó del auto y a caminar, más tarde me daría cuenta de todo lo que hizo mientras yo seguía en el tráfico.



Decenas de personas decidieron que era mejor bajarse del auto y caminar hacia el centro, entonces se empezó a formar un ejército de zombies, catrinas, diablos, calabazas, pokemones, fantasmas, asesinos de películas y mucho más.



Corregidora cerrada al igual que las siguientes calles, en Zaragoza todos a vuelta de rueda, desesperados, es cuando empiezan los problemas de que nadie deja pasar a nadie, todos pitan… todas las vueltas para entrar al centro colapsadas. Manejé hasta Tecnológico y entonces me enfrasqué en otro embotellamiento y el problema de dónde estacionarme. Mejor pensé positivo (sí aún más) y empecé a aprenderme la letra de una canción, al final del día me la sé completa.



Por las calles cientos de personas disfrazadas, niños, jóvenes, adultos y hasta perros caminaban por las calles, no importaba estacionarse a varias cuadras del centro, lo importante era llegar a donde todos festejaban este Día de Muertos. Los niños pedían dulces por las calles, en las tienditas, acompañados de sus padres, hermanos y familiares. El tiempo pasaba y pasaba, manejé y manejé, después de otra hora entre las calles del centro, logré llegar a Guerrero, pasaron unos 20 minutos más y logré llegar al estacionamiento de esta Casa Editorial. Bajé y caminé hacia el Jardín Guerrero donde encontré a mi amiga, que unas horas antes venía conmigo, así que, mientras yo estaba en el tráfico, ella: camino de La Alameda a La Victoria, tomó una sesión de fisioterapia, caminó hacia el centro, vio un rato el desfile de Catrinas y llegó hasta nuestro punto de encuentro, es cuando la frase: si fueras caminando ya hubieras llegado, toma mucho más sentido.



Entonces comenzó la aventura, miles de personas disfrutando del tianguis en el Jardín Guerrero, decenas de puestos de todo tipo: elotes, dorilocos, calaveritas de azúcar, pan de muerto, disfraces, juguetes y mucho más, los comerciantes extasiados, ¿hace cuántos años que no vendían así?, seguro que entre ayer y hoy sus ventas alcanzarán las cifras de 2019, algunos de ellos no terminaban de atender a clientes cuando otra multitud se acercaba. En esta zona otros cientos de personas presumían sus disfraces, pero entre todos alguien se robó la noche: Pucky, un pequeño chihuahua disfrazado de Chucky que llamó la atención de todos y hasta se dejó fotografiar. Una catrina también se robaba la noche, iba caminando con mucho porte y las personas se formaban para tomare fotos con ella.



Escapar de las aglomeraciones era difícil, el andador Madero se encontraba a tope, pero en donde más difícil era entrar o salir era el desfile de Catrinas, de esas veces que vas tan apretado que sientes que vas cachete con cachete, todos siguiendo a las Catrinas por las principales calles del Centro Histórico, estas lucían sus grandes vestidos, maquillajes, se tomaban fotos con las personas, un desfile que no se olvidará.



Este primero de noviembre el Centro de Querétaro volvió a conglomerar a miles de ciudadanos y turistas que quisieron vivir al cien por ciento esta tradición mexicana, que quisieron recordar o conocer los olores, la vista, el gusto de una de las tradiciones más bonitas y conocidas en todo el mundo, una que representa toda la esencia del mexicano, los colores, la actitud ante la vida: el Día de Muertos.



El mejor tip para festejar hoy en el Centro Histórico, es utilizar taxi, transporte público, bicicleta, evitar los autos particulares, porque si ayer las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad estaban a tope, hoy podrían estarlo más. Y si en algún punto de este texto pensaron: seguro tardó más en llegar que lo que estuvo en el centro, confirmo.